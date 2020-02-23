Apple может отложить анонс iPhone 5G из-за коронавируса

Apple может отложить выпуск первых iPhone с поддержкой 5G. Решение связано из-за пандемии коронавируса, который может сильно помешать разработке и спросу нового продукта.

По словам источника, компания ведёт переговоры о переносе запуска на несколько месяцев. Таким образом корпорация может нарушить ежегодные обновления своих iPhone в сентябре.

Как заявляют эксперты, Apple на год отстаёт от своих главных конкурентов в лице Samsung и Huawei, которые внедрили в свои флагманы поддержку сетей пятого поколения.