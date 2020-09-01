Apple могут заставить добавить NFC в устройства

Компания Apple попала под пресс антимонопольного закона, который готовит Евросоюз. На этот раз речь идет о необходимости добавления в устройства американкой компании поддержку сторонних сервисов, с помощью которых можно будет оплачивать покупки через NFC. Это значит, если такой закон будет введен, то владельцы iPhone и Apple Watch получат возможность делать покупки не только с помощью Apple Pay, но и других сервисов.

Так, очень будут довольны внедрением в iOS Google Pay, Samsung Pay, а также другие конкуренты. Теперь это будет очень похоже на Android, где кроме фирменной платежной системы Google Pay, можно установить любую. А это, как нам известно, противоречит всей сути компании Apple. Данный закон уже может быть подготовлен к концу следующей неделе, так что осталось ждать не так долго.

Теперь сторонам нужно обсудить ряд вопросов для реализации этой идеи. Так, Apple нужно предпринять ряд мер, чтобы предоставить сторонним ресурсам доступ к NFC в своей операционной системе. Что касается реакции компании на этот закон, то пока ее представители отмалчиваются. Не исключается возможность со стороны Apple обжаловать этот закон.