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Новости

Apple могут заставить добавить NFC в устройства

Компания Apple попала под пресс антимонопольного закона, который готовит Евросоюз. На этот раз речь идет о необходимости добавления в устройства американкой компании поддержку сторонних сервисов, с помощью которых можно будет оплачивать покупки через NFC. Это значит, если такой закон будет введен, то владельцы iPhone и Apple Watch получат возможность делать покупки не только с помощью Apple Pay, но и других сервисов.

Так, очень будут довольны внедрением в iOS Google Pay, Samsung Pay, а также другие конкуренты. Теперь это будет очень похоже на Android, где кроме фирменной платежной системы Google Pay, можно установить любую. А это, как нам известно, противоречит всей сути компании Apple. Данный закон уже может быть подготовлен к концу следующей неделе, так что осталось ждать не так долго.

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Теперь сторонам нужно обсудить ряд вопросов для реализации этой идеи. Так, Apple нужно предпринять ряд мер, чтобы предоставить сторонним ресурсам доступ к NFC в своей операционной системе. Что касается реакции компании на этот закон, то пока ее представители отмалчиваются. Не исключается возможность со стороны Apple обжаловать этот закон.

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Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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