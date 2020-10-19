Apple MagSafe оказалась обычной беспроводной зарядкой

Как мы знаем, не так давно на рынке появился iPhone 12, который выделяется на фоне остальных устройств. Но некоторым очень понравилась беспроводная зарядка с магнитами, которая четко фиксирует смартфон. Более того, это чуть ли не единственный вариант быстрой беспроводной зарядки для новых устройств. Скажем сразу, что обычные зарядные устройства стандарта Qi обладают мощностью 7,5 Вт. А вот у данная модель способны выдавать сразу 15 Вт.

Однако есть и те, кто заинтересовался, обладает ли эта зарядка новой технологией или это все тот же уже знакомый нам стандарт Qi? Проведя небольшое исследования с зарядкой смартфона Samsung выяснилось, что она также хорошо заряжается этим же устройством. Но почему именно MagSafe получила мощность 15 Вт?

Здесь уже на первую роль выходит качество продуктов, ведь для своих устройств американский производитель выпускает лучшие аксессуары. Хотя пользователи могут подумать, что и на этот раз компания желает заработать на своей продукции.