Apple избавится от выреза для Face ID в iPhone 18 Pro

Apple планирует внедрить подэкранный сканер распознавания лиц Face ID в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Об этом сообщил глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг.

По его словам, сначала данная фишка должна была появиться в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, но планы были перенесены на 2026 год.

Если Росс Янг окажется прав, то iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max станут первыми смартфонами Apple без выреза для Face ID. При этом базовые модели могут остаться с нынешним сканером вплоть до iPhone 19, который выйдет в конце 2027 года.