Apple планирует выпустить складной планшет вместо iPad mini

Apple рассматривает возможность выпуска своего первого складного устройства в 2026-2027 годах. Им может оказаться планшет с экраном 7-8 дюймов, который станет заменой 8,3-дюймовому iPad mini.

Тем не менее, Apple также активно разрабатывает iPad mini с OLED-дисплеем. Поэтому в компании пока сомневаются на счет характеристик складного устройства.

По слухам, Samsung Display и LG Display уже отправляют в Apple образцы 7-дюймовых и 8-дюймовых складных панелей с прошлого года. Однако, именно корейцы, вероятно, станут основным поставщиком складных дисплеев для Apple.

Сообщается, что Apple, Samsung Display и LG Display имеют «разные представления» об ультратонком стеклянном материале и концепции шарниров.

Кроме того, есть информация о том, что Apple работает над более крупным 20,5-дюймовым складным продуктом. Но он будет выпущен позже.