Apple готовит новый MacBook Pro с процессором M4

Apple уже во всю занимается разработкой нового MacBook Pro, который будет оснащен еще не представленным процессором M4. Об этом сообщает известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Он отметил, что ранее не видел особых преимуществ в переходе на чипы M2 или M3 Max, но новый MacBook Pro на базе чипа M4 может стать для него причиной обновить ноутбук.

По слухам, M4 основан на будущем процессоре A18 для iPhone 16. Ожидается, что оба чипа получат увеличенное количество ядер Neural Engine, что усилит их способности в области обработки задач, связанных с искусственным интеллектом.

Последнюю модель MacBook Pro анонсировали в октябре 2023 года, она стала первым устройством Apple, использующим чип M3. В дополнение к M3, Apple также представила более производительные версии — M3 Pro и M3 Max, предназначенные для мощных версий MacBook Pro. Недавно компания выпустила новые MacBook Air с процессором M3.