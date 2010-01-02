Apple объявила дату презентации iPhone 12

Сегодня Apple объявила о втором мероприятии 2020 года, которое состоится во вторник, 13 октября. Как и в случае с сентябрьским мероприятием Apple, посвященным новым iPad и Apple Watch, октябрьское мероприятие будет только в цифровом формате.

Поскольку новый iPad Air, iPad восьмого поколения и Apple Watch Series 6 уже были анонсированы, ожидается, что октябрьское мероприятие будет посвящено iPhone, а именно новым моделям серии iPhone 12.

Сам слоган намекает на высокую скорость работы, а значит новинки получат новый процессор и поддержку сетей пятого поколения 5G.

В 2020 году ожидается четыре iPhone трех размеров. Базовый iPhone 12, который станет самым доступным из нового семейства. 5,4-дюймовый айфон станет самым маленьким iPhone, выпущенным Apple за последние годы и по слухам, его название будет iPhone 12 mini. Флагманские модели iPhone более высокого уровня, будут называться iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все четыре модели получат OLED-дисплеи с модулями Face ID и TrueDepth.

Ожидается, что Apple также представит поддержку 5G для всех моделей iPhone 12, хотя самый быстрый 5G может появиться только в дорогих моделях.

В линейке iPhone 2020 будет изменен дизайн: iPhone будет выполнен в стиле iPad Pro с закруглёнными краями, которые ранее использовались в iPhone 4 и iPhone 5.