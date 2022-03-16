Apple распустила команду по разработке Apple Car

Популярный и надежный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что у Apple новые проблемы с Apple Car.

Говорят, компания распустила команду, которая разрабатывала Apple Car. Причины такого решения неизвестны. По слухам, внутри этого проекта постоянно довольно много разногласий.

Аналитик говорит, что Apple необходимо собрать новый штат в течение 3-6 месяцев. Иначе компания не успеет запустить производство в запланированное время — в 2025 году.

Когда электрокары Apple дойдут до пользователей неизвестно. Скорее всего, это произойдет нескоро.

Подпишитесь на наш Telegram и ВКонтакте. Там много интересного!