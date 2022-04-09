Электрокар Apple Car будет стоить от $100 000

Инсайдер LeaksApplePro рассказал немного новостей о Apple Car.
Он сообщил, что стоимость электрокара от Apple будет начинаться от $100 000. Причиной тому использование дорогих материалов и деталей из титана.
Также инсайдер рассказал, что вместо обычного физического ключа будет использоваться iPhone. Электрокар можно будет разблокировать и завести только с помощью смартфона.
Запуск массового производства запланирован на конец 2024 или начало 2025 года. Первые электрокары дойдут до своих владельцев только к 2026 году.
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