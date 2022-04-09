Электрокар Apple Car будет стоить от $100 000

Инсайдер LeaksApplePro рассказал немного новостей о Apple Car.

Он сообщил, что стоимость электрокара от Apple будет начинаться от $100 000. Причиной тому использование дорогих материалов и деталей из титана.

Также инсайдер рассказал, что вместо обычного физического ключа будет использоваться iPhone. Электрокар можно будет разблокировать и завести только с помощью смартфона.

Запуск массового производства запланирован на конец 2024 или начало 2025 года. Первые электрокары дойдут до своих владельцев только к 2026 году.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!