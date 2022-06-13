Apple выпустит первые AR-очки в конце 2024 года

Аналитик Haitong Intl Tech Research Джефф Пу заявил, что компания Apple анонсирует свои первые очки дополненной реальности в конце 2024 года.

В своём исследовании Пу отмечает, что Luxshare остаётся одним из главных партнёров Apple по сборке устройств, которые выйдут в 2022 и 2024 годах. В рамках этого сотрудничества до 2024 года выйдут iPhone 14, Apple Watch Series 8, гарнитура дополненной реальности и AR-очки.

Концепт Apple Glasses

Уже сейчас известно, что гарнитура смешанной реальности станет самостоятельным устройством, а вот AR-очки будут зависеть от iPhone из-за конструктивных ограничений.

По словам аналитика, Apple ещё даже не анонсировала первую гарнитуру смешанной реальности, но уже планирует выпустить второе поколение до конца 2024 года.

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