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Apple активно разрабатывает два складных iPhone разных размеров

Apple активно разрабатывает как минимум два iPhone с гибким экраном, передает издание The Information. Создание складного устройства началось еще в 2018 году, однако, спустя два года проект был заморожен.

Вероятно, на фоне роста рынка “раскладушек”, Apple все-таки решила возобновить работу над проектом. По данным издания, прототипы находятся на начальных этапах разработки. Складные смартфоны не входят в планы массового производства на 2024-2025 годы.

Из запросов Apple к поставщикам в Азии следует, что компания разрабатывает гибкие iPhone разных размеров. Это может означать, что в планах выпустить устройство одного форм-фактора в стандартной и увеличенной версии, либо модели с вертикальным и горизонтальным сгибом.

Планы по выпуску складных iPhone могут быть отменены, если не удастся достичь высокого качества. В частности, основными задачами инженеров являются устранение складки на экране и создание шарнира, делающего смартфон ровным и плоским при складывании.

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Источник:
The Information
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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