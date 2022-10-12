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Apple может добавить рекламу в Apple TV+

Компания Apple решила заработать на продаже рекламы в сервисе Apple TV+. По плану она будет показываться при просмотре сериалов и фильмов.

Пока купертиновцы только ведут переговоры с рекламными агентствами. Apple хочет создать для этого целую платформу DSP (Demand Side Platform) для управления рекламой и продавать её по типу аукциона, как это сейчас устроено в поисковой выдачи Google.

Предполагается, что Apple может запустить доступный тарифный план с рекламой, как это сделали Netflix и Disney+.

По данным источника, запуск новой подписки может состояться уже в 2023 году.

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Источник:
Digiday, 9to5mac
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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