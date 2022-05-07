Компьютер Apple-I с подписью Стива Джобса выставили на аукцион

Компьютер Apple-1 из первой партии, на котором серийный номер написал от руки лично Стив Джобс, выставили на аукцион. Документы, подтверждающие достоверность подписи «01-0050», прилагаются вместе с устройством.

Лот размещен в аукционном доме Goldin. Покупателю достанется сам рабочий Apple-I, оригинальный монитор, клавиатура Datanetics и блок питания. Также в комплекте идет руководство, подписанное Стивом Возняком и Рональдом Уэйном, но это уже репродукция.

Аукцион продлится до 22 мая, стартовая цена лота — $250 000. Но все мы знаем, что обычно такие вещи уходят за сумму с большим количеством нулей.

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