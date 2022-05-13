В App Store появилось фейковое приложение «Сбербанка»

Фейковое приложение «Сбербанка» под названием «Сбербанк онлайн сайт» появилось в топе российского App Store. Его разработчиком выступает Cаид Ахмедов, а вес приложения всего 391,2 КБ.

Особо стоит отметить, что средний рейтинг — 4,5 звезды, а при переходе на страницу приложения Said Akhmedov изменяется в Сбербанк. Это отчетливо видно на видео, которое заснял редактор The GEEK:

Представители «Сбербанка» сообщили, что приложение является мошенническим, а служба безопасности банка «работает над его блокировкой».

Apple всегда делала акцент на безопасность и строгую модерацию приложений, которые попадают в App Store. Поэтому тут возникает вопрос, каким образом фейковый «Сбербанк» оказался в «безопасном» цифровом магазине.

Официальное приложение «Сбербанка» было удалено Apple из App Store в марте 2022 года.

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