Анонсирован складной смартфон OPPO Find N3 Flip и смарт-часы OPPO Watch 4 Pro

Компания OPPO анонсировала смартфон со складным дисплеем Find N3 Flip и премиальные смарт-часы Watch 4 Pro. Кроме этого, вендор назвал точную дату полноценной презентации и поделился тизерами грядущих новинок.

Судя по опубликованным промо-материалам, OPPO Find N3 Flip больше рассчитан на женскую аудиторию. Смартфон получил вытянутый дисплей, скорее всего ультраширокого соотношения сторон 21:9.

Кроме этого, на изображениях можно рассмотреть, что девайс получил тумблер переключения режимов звука, как у смартфонов дочернего бренда OnePlus.

Что касается известных характеристик Find N3 Flip, инсайдеры приписывают 6,8-дюймовый дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Основных блок камер оснащённый тремя сенсорами, из которых: главный на 50-мегапикселей, сверхширик на 8 Мп и телеобъектив на 32 Мп. Сёлфи-камера на 32 Мп. Из коробки смартфон должен работать под управлением ОС Android 13 с оболочкой ColorOS 14.

Согласно официальным тизерам, премиальные смарт-часы Watch 4 Pro получили изогнутый дизайн корпуса, который, по словам OPPO выполнен из нержавеющей стали и керамической нижней крышки, что предаёт конструкции высокую прочность.

Смартфон OPPO Find N3 Flip и смарт-часы OPPO Watch 4 Pro полноценно представят 29 августа.