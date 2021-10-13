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Анонсирован флагманский смартфон OnePlus 9RT

Китайская компания OnePlus показала новый флагманский смартфон OnePlus 9RT. Эта модель очень похожа на OnePlus 9R, которая представляла собой перелицованную версию OnePlus 8T. Однако есть и отличия.

В новой модели появился процессор Snapdragon 888 и оперативная память LPDDR5. Также есть система жидкостного охлаждения. Изменилась и камера — модуль Sony IMX766 на 50 МП с оптическим стабилизатором. Также в этой модели отказались от макрокамеры на 5 МП.

Новинка доступна в серебристой и чёрной расцветках, конструкция получила металлическую рамку. Также отметим наличие AMOLED-экрана с частотой обновления в 120 Гц и частотой сенсорной панели в 600 Гц. Диагональ составляет 6,62 дюйма. Есть батарея на 4500 мАч, стереодинамики и NFC.

В качестве программной платформы заявлена оболочка ColorOS 12 с поддержкой виртуальной оперативной памяти +7 ГБ.

Что касается цен, то новинка стоит 3299, 3499 и 3799 юаней (36 780, 39 000 и 42 350 рублей) за версии 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ соответственно. Начало продаж — 19 октября. 1 ноября появится и голубая версия на 12/256 ГБ.

Источник:
MyDrivers

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