Представлен Vivo X80 Lite с изменяющей цвет задней панелью

Vivo выпустила для европейского рынка смартфон X80 Lite 5G. Одна из его версий меняет окрас под воздействием солнечных лучей.

Новинка получила 6,44-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Процессором выступает Dimensity 900, емкость аккумулятора составляет 4500 мАч + 44-ваттная зарядка. Есть встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Основная камера получила 64 Мп, у фронтальной — 50 Мп.

Vivo X80 Lite представлен в двух версиях: обычной черной и золотой, которая меняет цвет до оранжевого в зависимости от освещения. Новинка на Android 12 с оболочкой FunTouch OS 12.

За смартфон с 8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти придется заплатить $440.

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