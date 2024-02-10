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Анонс Nintendo Switch 2 может состояться уже в марте

Инсайдер NateDrake еще с прошлого года утверждает, что март 2024 года обещает быть периодом важных новостей касательно следующего поколения консоли от Nintendo.

В последней серии своего подкаста, а также в эпизоде Game & Talk Podcast, он предположил, что анонс новой Nintendo Switch 2 состоится до начала Game Developers Conference, которая стартует 18 марта.

Эту информацию подтвердили источники портала Universo Nintendo, указав, что в марте действительно должен состояться долгожданный анонс консоли.

Отмечается, что многие студии и издатели, сотрудничающие с Nintendo, активно готовятся к анонсу своих проектов для новой платформы, а ряд розничных сетей начинает подготовку к открытию предварительных заказов.

Никакой официальной информации по этому поводу нет. Все, что известно о Nintendo Switch 2 на данный момент, читайте в нашем материале.

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Источник:
Universo Nintendo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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