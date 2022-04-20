Вышел бюджетный OnePlus Nord N20 за $282

Компания OnePlus выпустила для американского рынка доступный OnePlus Nord N20 5G. Анонс произошел без лишнего шума и громких заявлений.

Смартфон получил 6,43″ AMOLED-экран с частотой обновления 60 Гц, процессор Snapdragon 695, 6 ГБ ОЗУ и три камеры на 64, 8 и 2 МП. Фирменный переключатель звука на боковой грани отсутствует.

Работает аппарат под управлением Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 11, а за автономность отвечает батарея ёмкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки на 33-Вт.

Oppo A96

Выходом данного «бюджетника» компания нарушила своё обещание выпускать смартфоны с экранами 90 Гц. Кроме того, новинка практически полная копия китайского Oppo A96.

Смартфон OnePlus Nord N20 появится в США с 28 апреля по цене $282 и будет эксклюзивным аппаратом оператора T-Mobile.

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