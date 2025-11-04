Инсайдер: HONOR 500 получит дизайн в стиле iPhone Air | The GEEK
Инсайдер: HONOR 500 получит дизайн в стиле iPhone Air

Apple задала тренд не только на тонкие смартфоны, но и широкие блоки камер.

К выходу готовится новая линейка смартфонов HONOR 500. Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал эксклюзивные схемы, на которых изображена базовая версия устройства.

По его данным, визуально смартфон будет напоминать iPhone Air с узнаваемым блоком камер во всю ширину корпуса. Однако HONOR 500 получит две камеры, а HONOR 500 Pro — три.

Выход линейки HONOR 500 ожидается до конца года. Ранее инсайдер Smart Pikachu опубликовал первые характеристики Pro-версии устройства.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
