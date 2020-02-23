ALLPOWERS Monster X: повербанк весом в 12 кг

Переносной резервный аккумулятор создала гонконгская компания ALLPOWERS Industrial, его ёмкость составляет 345 600 мАч или 1 287 Втч. Среди всех «переносных электростанций» он является самым мощным. «Батарейка» позволяет зарядить среднестатистический смартфон — 110 раз, а типичный 13-дюймовый ноутбук 25 раз.

Многие захотят переждать карантин на дачах и в загородных домах в условиях распространения вируса COVID-19. Часто в таких больших странах как Россия и США они подвержены перебоям с электроснабжением, так как находятся на отдалении от больших городов. Компактные резервные аккумуляторы могут оказаться полезными и во многих других случаях.

Monster X базируется на литий-ионных элементах компании Tesla, имеющими 3 тысячи циклов зарядки/разрядки и высокую скорость заряда, ёмкостью в 1 287 Втч (разработчики округлили до 1300). При этом вес устройств составляет 12 кг, а габариты 38 × 25 × 25.

Разработчики утверждают, что аккумулятор достаточно прочный и безопасный в использовании в самых разных ситуациях, благодаря алюминиевому корпусу.

Аккумулятор Monster X 1300 оснащён, одной автомобильной розеткой (прикуривателем), четырьмя американскими или европейскими розетками переменного тока, а также четырьмя портами USB Type-A на 12 и 28 Вт и двумя USB Type-C с поддержкой Power Delivery до 60 Вт.

Одновременно на несколько устройств аккумулятор может выдавать до 2 000 Вт мощности, это позволяет использовать устройство для работы с игровой консолью, телевизором, ПК, дисплеем, и другими устройствами. В некоторых случаях аккумулятор может пригодиться для увеличения дальности хода электромобиля на 7-10 километров.

Заряжается устройство ALLPOWERS Monster X 1300 как от обычной розетки, так и с помощью элементов солнечных батарей.

Производитель утверждает, что Monster X может быть заряжен за четыре часа, по этим параметрам обгоняя целый ряд конкурентов. Аккумулятор оборудован средствами защиты от перегрева, переохлаждения, перезарядки, перенапряжения, перегрузки и от короткого замыкания, что традиционно для устройств подобного класса. Кроме того, устройство может управляться с помощью мобильного приложения, а также экипировано LED-экраном для простоты контроля за его работой.

На создание и начало работы фирма производства Monster X собрала около $275 тысяч на Indiegogo. К настоящему моменту компания ALLPOWERS завершила разработку Monster X 1300 и испытывает прототип устройства.

В массовое производство устройство пойдёт в мае, начало поставок состоится в июне. $1299 составит базовая цена Monster X, но сейчас устройство можно заказать за $769. Кроме того, компания предложит солнечные панели собственного производства в комплекте с Monster X.