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На Indiegogo представили зарядный блок в стиле Macintosh и «Матрицы»

На краудфандинговой площадке Indiegogo появился интересный зарядный блок под названием Shargeek Retro 67. Он выполнен в стиле ретро-ПК Macintosh и может заряжать одновременно до трёх устройств через USB-C.

Общая мощность блока составляет 67 Вт. Если производить зарядку сразу трёх устройств, то мощность будет распределена следующим образом — 15 Вт + 15 Вт + 45 Вт, а если два — 20 Вт + 45 Вт или 15 Вт + 15 Вт.

Весь процесс зарядки выводится на встроенный мини-дисплей в стиле фильма «Матрица». На нём отображается общая информация о мощности и объёме аккумулятора.

Стоимость Shargeek Retro 67 составляет $39. Первым покупателям обещают уже доставить в марте 2023 года.

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Источник:
Indiegogo
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