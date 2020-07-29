AirPods следующего поколения могут получить костную проводимость звука

Знаете ли вы, какой из продуктов Apple самый продаваемый на рынке? Не будем долго гадать: таким продуктом являются AirPods. С выходом нового поколения наушников AirPods Pro, ситуация только улучшилась. Поэтому вряд ли производитель остановится на этом и не модернизирует новое поколение беспроводных наушников. На это уже намекает патент, который был замечен в сети. Стоит сказать, что технология, которая будет применяться в новом поколении не совсем обычная.

Согласно документации, которая входит в новый патент, выданный Apple, речь идет о костной проводимости. Однако наряду с инновационной технологией передачи звука наличествует и обычная, то есть передача по воздуху. Почему появилось такое взаимодействие двух технологий? Все очень просто, ведь насколько бы хорошей не казалась костная передача звука, она имеет один существенный недостаток. Речь идет о звуковом диапазоне.

Так, было установлено, что при костной передаче звука технология эффективно работает лишь в диапазоне от 20 Гц до 4 000 Гц, дальше идет искажение звука. И дабы этого не происходило, разработчики из Apple решили, что более высокочастотные сигналы будут передаваться обычным способом – через воздух. Конечно, еще один недостаток костной передачи звука – это контакт с головой, ведь у некоторых в таком случае будет проявляться эффект щекотки.

Отметим, что патент получил название «Многолучевая звуковая стимуляция с использованием звуковых компрессоров» и был подан компанией еще два года назад. Как бы то ни было, но Apple довольно часто патентует новые технологии, однако не все они реализуются или материализуются, а поэтому не стоит сильно надеяться на то, что и эта технология скоро воплотится в жизнь.

Кстати, эту же информацию, относительно возможного выхода AirPods с новой технологией передачи звука, подтверждает и известный инсайдер Минг-Чи Куо. Он говорит, что беспроводные наушники от Apple, которые, по его мнению, будут называться AirPods 3, получат точной такой же дизайн, как и AirPods Pro. А вот анонс их, если и произойдет, то не ранее выставки WWDC, которая состоится уже в следующем году.