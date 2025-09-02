AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела | The GEEK
close
Новости

AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела

А вот функция живого перевода разговоров появится не сразу.

Новые AirPods Pro 3 смогут следить за здоровьем пользователя благодаря встроенным датчикам пульса и температуры тела. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на анонимный источник.

Наушники с пульсометром у Apple уже есть — это Powerbeats Pro 2, а вот термометр в наушниках появится впервые. Ожидается, что оба сенсора будут показывать точные данные благодаря тонким тканям в районе ушей.

Что касается функции живого перевода разговоров, обнаруженной в коде прошивки, она не будет доступна сразу и появится только в одном из будущих обновлений iOS 26.

Напомним, официальная презентация AirPods Pro 3, iPhone 17 и Apple Watch Series 11 состоится уже 9 сентября.

id·209453·20250902_1608
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Линейка iPhone 17 может лишиться слота для SIM-карт в Европе
Apple готовит к выпуску iOS 18.7
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок
Apple перестала подписывать iOS 18.6.1 — откатиться больше нельзя
«Айфон проиграл»: Xiaomi высмеяла Apple и Samsung в индийской рекламе
HUAWEI готовит к выходу наушники-клипсы FreeClip 2 и два новых планшета
Раскрыты цены на всю линейку iPhone 17
Apple снимет с продажи четыре смартфона после презентации iPhone 17
Наушники Nothing Headphone (1) появились в продаже в России
Российские магазины начали предупреждать об iPhone и iPad без RuStore
Официально: презентация Apple iPhone 17 состоится 9 сентября
Обзор Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi: тройная акустика и звук через Wi-Fi
Запечатанный iPod 2001 года продали за рекордные $40 тысяч
Анонс Google Pixel Buds 2a — самые доступные наушники в линейке с ANC
Лучшие беспроводные наушники до 9000 рублей в 2025 году
Baseus выпустил в России TWS-наушники Bass BP1 Pro с адаптивным шумоподавлением
Обзор наушников Soundcore Liberty 5
Тестировал Soundcore Liberty 5 каждый день. Рассказываю, стоит ли брать
Стоит ли покупать CMF Buds Pro 2? Разбираем плюсы и минусы
Стоит ли платить больше? Обзор-сравнение CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus
Зарубежный блогер показал распаковку наушников Nothing Headphones (1) на видео

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK