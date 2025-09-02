AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела

Новые AirPods Pro 3 смогут следить за здоровьем пользователя благодаря встроенным датчикам пульса и температуры тела. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на анонимный источник.

Наушники с пульсометром у Apple уже есть — это Powerbeats Pro 2, а вот термометр в наушниках появится впервые. Ожидается, что оба сенсора будут показывать точные данные благодаря тонким тканям в районе ушей.

Что касается функции живого перевода разговоров, обнаруженной в коде прошивки, она не будет доступна сразу и появится только в одном из будущих обновлений iOS 26.

Напомним, официальная презентация AirPods Pro 3, iPhone 17 и Apple Watch Series 11 состоится уже 9 сентября.