Apple готовит к выходу iOS 26.0.2

Новых функций ждать не стоит.

Apple начала внутренние тестирование iOS 26.0.2. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на собственные логи.

По предварительным данным, iOS 26.0.2 не привнесет на iPhone новые функции. Это будет небольшое обновление, направленное на исправление ошибок и уязвимостей. Ожидается, что релиз прошивки состоится в течение ближайших нескольких недель.

Напомним, в конце сентября Apple выпустила iOS 26.0.1. Апдейт исправил известные ошибки, в том числе в новых iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro.

