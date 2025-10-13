Вышла третья бета iOS 26.1 для разработчиков

Apple выпустила третью бета-версию iOS 26.1 для разработчиков. Обновление устраняет ошибки, повышает стабильность системы и привносит несколько нововведений.

Одним из главных изменений стало переименование сервиса Apple TV+ — теперь он будет называться просто Apple TV. Вместе с новым именем платформа получила обновленный, более яркий и «живой» логотип.

Кроме того, в настройках появился новый раздел Local Capture («Локальная запись»), где можно управлять параметрами записи звука с подключенного микрофона.

Также в коде бета-версии обнаружены упоминания о поддержке сторонних ИИ-сервисов в рамках Apple Intelligence. До этого система работала только с ChatGPT от OpenAI, но теперь Apple, судя по всему, готовится к интеграции и других нейросетей.

Кроме того, найдено упоминание о работе над улучшением совместимости iPhone с «умными» часами сторонних брендов.

Скачать iOS 26.1 beta 3 можно уже сейчас «по воздуху». Финальная версия обновления ожидается в ближайшие недели.

Apple выпустила также третьи бета-версии других систем: iPadOS 26.1 Developer beta 3, macOS Tahoe 26.1 Developer beta 3, watchOS 26.1 Developer beta 3, tvOS 26.1 Developer beta 3, HomePod Software 26.1 Developer beta 3, visionOS 26.1 Developer beta 3, macOS Sonoma 14.8.2 RC 2, macOS Sequoia 15.7.2 RC 2.