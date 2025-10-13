Вышла третья бета iOS 26.1 для разработчиков | The GEEK
close
Новости

Вышла третья бета iOS 26.1 для разработчиков

Изменений немного, но они есть.

Apple выпустила третью бета-версию iOS 26.1 для разработчиков. Обновление устраняет ошибки, повышает стабильность системы и привносит несколько нововведений.

Одним из главных изменений стало переименование сервиса Apple TV+ — теперь он будет называться просто Apple TV. Вместе с новым именем платформа получила обновленный, более яркий и «живой» логотип.

Кроме того, в настройках появился новый раздел Local Capture («Локальная запись»), где можно управлять параметрами записи звука с подключенного микрофона.

Также в коде бета-версии обнаружены упоминания о поддержке сторонних ИИ-сервисов в рамках Apple Intelligence. До этого система работала только с ChatGPT от OpenAI, но теперь Apple, судя по всему, готовится к интеграции и других нейросетей.

Кроме того, найдено упоминание о работе над улучшением совместимости iPhone с «умными» часами сторонних брендов.

Скачать iOS 26.1 beta 3 можно уже сейчас «по воздуху». Финальная версия обновления ожидается в ближайшие недели.

Apple выпустила также третьи бета-версии других систем: iPadOS 26.1 Developer beta 3, macOS Tahoe 26.1 Developer beta 3, watchOS 26.1 Developer beta 3, tvOS 26.1 Developer beta 3, HomePod Software 26.1 Developer beta 3, visionOS 26.1 Developer beta 3, macOS Sonoma 14.8.2 RC 2, macOS Sequoia 15.7.2 RC 2.

id·212452·20251013_2231
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Представлены Vivo X300 и X300 Pro — топовые фотофлагманы с мощным «железом»
Почти 20 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 в октябре
Ударопрочный HONOR X9d с гигантской батареей на 8300 мАч поступил в продажу в России
Bloomberg: Apple представит новые iPad Pro, Vision Pro и MacBook Pro на следующей неделе
Apple готовит к выходу iOS 26.0.2
Ещё одно приложение Apple ушло в историю — Clips удалён из App Store 
OPPO готовит Reno 15 Pro Max — смартфон с 200-Мп камерой и мощной начинкой
iQOO 15 распаковали на видео до официального анонса
Transsion готовится возродить BlackBerry в 2026 году
Samsung представила Galaxy W26 — премиальный Galaxy Z Fold 7 в новом дизайне
Apple может погладить стартап Prompt AI
Telegram обновился и получил дизайн с «жидким стеклом» в стиле iOS 26
Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Pro показали на официальных рендерах
Vivo представила OriginOS 6 — новый дизайн в стиле iOS 26 и прощание с FuntouchOS
Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия
WhatsApp для iOS 26 получил новый «стеклянный» дизайн
Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4
Apple выпустила iOS 26.1 beta 2
Apple увеличит производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max из-за высокого спроса
iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели на 20-30% в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  2. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  4. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  5. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  6. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры
Смотреть все обзоры