Яндекс анонсировал конференцию «Алиса, что нового?»

Яндекс проведет конференцию «Алиса, что нового?» 28 октября в 12:00 по московскому времени. На мероприятии компания представит большое обновление голосового помощника Алиса.

«Нейросеть получит новые возможности и перейдет от слов к действиям — сразу в нескольких сервисах Яндекса, которыми пользуются миллионы людей», — говорится в пресс-релизе Яндекса.

Напомним, первая конференция «Алиса, что нового?» прошла весной 2025 года. Тогда рассказали о возможностях нейросети и представили новые умные устройства, в частности первую портативную колонку с Алисой Станцию Стрит, умную IP-камеру и платформу Яндекс Авто.