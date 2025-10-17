Яндекс анонсировал конференцию «Алиса, что нового?» | The GEEK
close
Новости

Яндекс анонсировал конференцию «Алиса, что нового?»

На мероприятии представят большое обновление нейросети.

Яндекс проведет конференцию «Алиса, что нового?» 28 октября в 12:00 по московскому времени. На мероприятии компания представит большое обновление голосового помощника Алиса.

«Нейросеть получит новые возможности и перейдет от слов к действиям — сразу в нескольких сервисах Яндекса, которыми пользуются миллионы людей»,

— говорится в пресс-релизе Яндекса.

Напомним, первая конференция «Алиса, что нового?» прошла весной 2025 года. Тогда рассказали о возможностях нейросети и представили новые умные устройства, в частности первую портативную колонку с Алисой Станцию Стрит, умную IP-камеру и платформу Яндекс Авто.

id·212753·20251017_1201
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Двигатель от самолета и магнитола: россияне рассказали, что хотят установить в машине
«Больше близких»: Яндекс Плюс увеличил лимит участников семейной подписки
Аниме, киберпанк или «Ходячий замок»: Алиса теперь умеет менять стиль изображений
Алиса и умные устройства: сентябрьское обновление Яндекса
Нейросеть Алиса появится в Telegram и поможет решать задачи прямо в чате
Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам
Яндекс научил Алису объяснять задачи по химии, биологии и языкам
Обзор MTB-велосипеда Raskat от Яндекс Фабрики: универсал для города и загородных троп
От копирайтера до психолога: какие роли чаще всего примеряет нейросеть Алиса
Обзор Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED: красивая картинка и Алиса по адекватной цене
Яндекс выпустил две новые ТВ Станции — с экранами MiniLED и QLED
В Яндекс ТВ Станциях появился раздел «Спорт» с лицензионными трансляциями

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  2. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  3. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  5. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  6. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры
Смотреть все обзоры