Среднебюджетный Vivo V60 вышел в России: цены и характеристики

В России начались продажи нового среднебюджетного смартфона Vivo V60. Как и предшественник, он позиционируется как решение для качественных портретных снимков.

Vivo V60 получил 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2392×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. В него встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

Аппаратной основой смартфона стал свежий процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, который был анонсирован в мае 2025 года. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилище на 256/512 ГБ UFS 2.2.

Основной блок камер включает в себя три объектива: 50-Мп основная камера с OIS, 8-Мп сверхширик и 50-Мп телефото с OIS. Спереди в круглом вырезе расположилась 50-Мп фронталка с автофокусировкой.

За автономность новинки отвечает литий-ионный аккумулятор на 6500 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Среди других характеристик: две nanoSIM-карты, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, а также пыле- и влагозащита IP68 и IP69.

Смартфон доступен в России в цветах «Черничный мусс» и «Туманный серый» по следующим ценам: