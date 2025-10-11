OPPO готовит Reno 15 Pro Max — смартфон с 200-Мп камерой и мощной начинкой | The GEEK
close
Новости

OPPO готовит Reno 15 Pro Max — смартфон с 200-Мп камерой и мощной начинкой

В целом в новую линейку Reno 15 войдут три модели.

OPPO работает над новой серией смартфонов Reno 15, в которую войдут три модели. Флагманом станет Reno 15 Pro Max, пишет Smartprix со ссылкой на индийского журналиста и инсайдера Йогеша Брара.

По словам информатора, OPPO Reno 15 Pro Max получит плоский 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 1-120 Гц. «Сердцем» флагмана станет MediaTek Dimensity 9400.

Главным апгрейдом станую тройная камеры:

  • Основная — 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP5;
  • Телеобъектив — 50 Мп;
  • Ультраширик — 50 Мп;
  • Фронтальная — 50 Мп.

Reno 15 Pro Max также оснастят аккумулятором на 6500 мАч, Wi-Fi 7, NFC и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Работать устройство будет под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Кроме того, ожидается наличие фирменных технологий обработки изображения LUMO.

Издание отмечает, что OPPO планирует удержать цену на уровне предыдущего поколения. Премьера Reno 15 Pro Max ожидается в конце 2025 года в Китае, а мировой релиз — в начале 2026 года.

id·212373·20251011_2019
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
iQOO 15 распаковали на видео до официального анонса
Transsion готовится возродить BlackBerry в 2026 году
Samsung представила Galaxy W26 — премиальный Galaxy Z Fold 7 в новом дизайне
Telegram обновился и получил дизайн с «жидким стеклом» в стиле iOS 26
Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Pro показали на официальных рендерах
В России стартовали продажи новой серии смартфонов HUAWEI nova 14
Стало известно, какие смартфоны Vivo и iQOO получат бета-версию OriginOS 6
Vivo представила OriginOS 6 — новый дизайн в стиле iOS 26 и прощание с FuntouchOS
Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия
WhatsApp для iOS 26 получил новый «стеклянный» дизайн
Все характеристики OPPO Find X9 утекли в сеть перед анонсом
OPPO Reno 14 5G получил лимитированную версию с меняющей цвет задней панелью
OPPO Find X9 Pro получит магнитный фотокомплект Hasselblad
Больше никакой «шайбы»: дизайн OPPO Find X9 раскрыт за месяц до презентации
Все характеристики OPPO Find X9 Pro утекли в сеть
Apple подала в суд на бывшего сотрудника за передачу коммерческой тайны OPPO
OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F
Все характеристики OPPO K13 Turbo и K13 Turbo Pro

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  2. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  4. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  5. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  6. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры
Смотреть все обзоры