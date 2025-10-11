OPPO готовит Reno 15 Pro Max — смартфон с 200-Мп камерой и мощной начинкой

OPPO работает над новой серией смартфонов Reno 15, в которую войдут три модели. Флагманом станет Reno 15 Pro Max, пишет Smartprix со ссылкой на индийского журналиста и инсайдера Йогеша Брара.

По словам информатора, OPPO Reno 15 Pro Max получит плоский 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 1-120 Гц. «Сердцем» флагмана станет MediaTek Dimensity 9400.

Главным апгрейдом станую тройная камеры:

Основная — 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP5;

Телеобъектив — 50 Мп;

Ультраширик — 50 Мп;

Фронтальная — 50 Мп.

Reno 15 Pro Max также оснастят аккумулятором на 6500 мАч, Wi-Fi 7, NFC и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Работать устройство будет под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Кроме того, ожидается наличие фирменных технологий обработки изображения LUMO.

Издание отмечает, что OPPO планирует удержать цену на уровне предыдущего поколения. Премьера Reno 15 Pro Max ожидается в конце 2025 года в Китае, а мировой релиз — в начале 2026 года.