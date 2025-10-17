Двигатель от самолета и магнитола: россияне рассказали, что хотят установить в машине

Аналитики Яндекс Авто выяснили, что россияне хотели бы установить в свои автомобили. Для этого они проанализировали обезличенные поисковые запросы пользователей за период с октября 2024 по сентябрь 2025 года.
Самыми популярными вариантами стали:
- Динамики
- Магнитола
- Кондиционер
- Видеорегистратор
- Усилитель
- Планшет
- Подсветка
- Навигатор
- Камера наблюдения в салоне
- Держатель для телефона
Помимо привычных аксессуаров, россияне интересуются и необычными идеями для авто. Среди запросов встречались:
- «Куда поставить денежного кота в машине»;
- «Можно ли установить в салоне стенку как у полиции»;
- «Какую игрушку поставить на капот женщине козерогу»;
- «Можно ли попросить у дилера поставить двигатель от самолета в машину».
Кроме того, некоторые ищут советы, как установить микроволновку в машину или сделать поездки с собакой комфортнее.
