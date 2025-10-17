Двигатель от самолета и магнитола: россияне рассказали, что хотят установить в машине | The GEEK
close
Новости

Двигатель от самолета и магнитола: россияне рассказали, что хотят установить в машине

В список вошли как типичные, так и необычные аксессуары для автомобилей.

Аналитики Яндекс Авто выяснили, что россияне хотели бы установить в свои автомобили. Для этого они проанализировали обезличенные поисковые запросы пользователей за период с октября 2024 по сентябрь 2025 года.

Самыми популярными вариантами стали:

  1. Динамики
  2. Магнитола
  3. Кондиционер
  4. Видеорегистратор
  5. Усилитель
  6. Планшет
  7. Подсветка
  8. Навигатор
  9. Камера наблюдения в салоне
  10. Держатель для телефона

Помимо привычных аксессуаров, россияне интересуются и необычными идеями для авто. Среди запросов встречались:

  • «Куда поставить денежного кота в машине»;
  • «Можно ли установить в салоне стенку как у полиции»;
  • «Какую игрушку поставить на капот женщине козерогу»;
  • «Можно ли попросить у дилера поставить двигатель от самолета в машину».

Кроме того, некоторые ищут советы, как установить микроволновку в машину или сделать поездки с собакой комфортнее.

id·212749·20251017_1103
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
В Китае снова загорелся электромобиль Xiaomi SU7. Водитель погиб, акции упали
«Больше близких»: Яндекс Плюс увеличил лимит участников семейной подписки
Электрический Porsche Cayenne получил гигантский изогнутый дисплей для мультимедиа
Аниме, киберпанк или «Ходячий замок»: Алиса теперь умеет менять стиль изображений
Алиса и умные устройства: сентябрьское обновление Яндекса
Xiaomi планирует наращивать темпы выпуска электромобилей YU7
Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам
Яндекс научил Алису объяснять задачи по химии, биологии и языкам
Обзор MTB-велосипеда Raskat от Яндекс Фабрики: универсал для города и загородных троп
Tank 500 стал «умнее»: Яндекс Авто интегрировали в мультимедиа-систему внедорожника
Обзор Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED: красивая картинка и Алиса по адекватной цене
Яндекс выпустил две новые ТВ Станции — с экранами MiniLED и QLED
В Яндекс ТВ Станциях появился раздел «Спорт» с лицензионными трансляциями
Яндекс» перезапустил «Интернетометр» с новой технологией замеров скорости

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  2. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  3. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  5. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  6. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры
Смотреть все обзоры