Двигатель от самолета и магнитола: россияне рассказали, что хотят установить в машине

Аналитики Яндекс Авто выяснили, что россияне хотели бы установить в свои автомобили. Для этого они проанализировали обезличенные поисковые запросы пользователей за период с октября 2024 по сентябрь 2025 года.

Самыми популярными вариантами стали:

Динамики Магнитола Кондиционер Видеорегистратор Усилитель Планшет Подсветка Навигатор Камера наблюдения в салоне Держатель для телефона

Помимо привычных аксессуаров, россияне интересуются и необычными идеями для авто. Среди запросов встречались:

«Куда поставить денежного кота в машине»;

«Можно ли установить в салоне стенку как у полиции»;

«Какую игрушку поставить на капот женщине козерогу»;

«Можно ли попросить у дилера поставить двигатель от самолета в машину».

Кроме того, некоторые ищут советы, как установить микроволновку в машину или сделать поездки с собакой комфортнее.