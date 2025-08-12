AirPods получат функцию перевода речи в реальном времени

AirPods получат функцию живого перевода разговоров в режиме реального времени. Об этом свидетельствует изображение, найденное в тестовой версии iOS 26 beta 6, с наушниками, приветствием на нескольких языках и подсказкой, что возможность активируется двойным нажатием.

Ранее известный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg уже рассказывал, что новые AirPods получат функцию синхронного перевода, то есть смогут распознавать иностранную речь и тут же переводить ее пользователю.

Сейчас в бета-версии iOS 26 живой перевод работает в приложениях «Телефон», «Сообщения» и FaceTime, поэтому функция перевода речи в реальном времени прямо в наушниках будет логичным шагом.

Ожидается, что поддерживать ее будут AirPods Pro 2 и AirPods 4. Так как перевод основывается на ИИ, для работы функции может потребоваться совместимый iPhone с Apple Intelligence.