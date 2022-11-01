Adobe сделала в Photoshop цвета Pantone платными

Adobe убрала поддержку бесплатных цветов Pantone из программ Photoshop, InDesign и Illustrator Creative Cloud. Теперь, чтобы получить доступ к палитре Pantone нужно оплачивать ежемесячную подписку в размере $15.

Более того, если попробовать открыть старый файл формата PSD, то цвета Pantone будут заменены на черный, если нет активной подписки. Получается, что если пользователь захочет отредактировать документ со цветами Pantone, то ему потребуется приобрести платную подписку.

При открытии файла с палитрой Pantone, появляются чёрные цвета.

Начиная с 2000 года исследовательский центр Pantone Color Institute частной компании Pantone, определяет «Цвет года». Также центр разрабатывает уникальную идентификацию цветов, которая будет передавать точный цвет при печати.