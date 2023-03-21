Adobe представила нейросеть Firefly для генерации изображений

Adobe запустила свой собственный сервис для генерации изображений при помощи искусственного интеллекта. Его название — Firefly.

На момент запуска доступны всего два инструмента. Один из них может создавать изображение из текстового описания, а другой создает стилизованный текст.

Основное отличие нового продукта заключается в том, что для обучения нейросети использовались лицензионные контент и материалы, не нарушающие авторские права. Это было сделано, чтобы Adobe не могла быть обвинена в нарушении авторских прав иллюстраторов и других художников. Несмотря на это, компания будет оплачивать труд художников, чьи работы используются для дальнейшего обучения нейросети.

Преимущество новинки перед другими подобными сервисами заключается в более простом вводе данных. Например, достаточно добавить свой запрос, а затем редактировать параметры с помощью встроенных инструментов в интерфейсе.

В настоящее время нейросеть Firefly доступна только в браузере, но в будущем она появится в Photoshop, After Effects и Premiere Pro. Кроме того, любой желающий может оставить заявку и опробовать новинку в рамках бета-тестирования.