Яндекс запустил мобильного оператора «Яндекс Сим» с ИИ-помощником

Сегодня компания Яндекс анонсировала «Яндекс Сим» — мобильного виртуального оператора, в котором функции искусственного интеллекта встроены непосредственно в связь. Сервис умеет анализировать телефонные разговоры, защищать пользователей от мошенников и работать с полученной информацией.

С согласия абонента ИИ переводит звонки в текст, а затем может создавать напоминания, добавлять встречи в календарь и сохранять контакты. Также ИИ-помощник способен объединять информацию из нескольких разговоров и упрощать поиск нужных данных. Компания заявляет, что вся информация хранится в зашифрованном виде и анализируется искусственным интеллектом без участия и доступа человека.

Отдельное внимание уделено защите от мошенников. Искусственный интеллект анализирует разговоры в реальном времени, выявляет признаки обмана и при необходимости предупреждает пользователя о возможных рисках.

Кроме этого, «Яндекс Сим» также предлагает «чистые номера» для регистрации в важных сервисах, включая банковские приложения и Госуслуги. В будущем оператор сможет анализировать расход минут и мобильного интернет-трафика и рекомендовать оптимальные тарифы для пользователя. По словам Яндекса, их оператор использует номерной фонд, который никогда раньше не использовался в мобильных сетях, а ИИ-помощник даёт рекомендации, как держать его в секрете, и защищает от попадания номера в нелегальные базы.

На данный момент оформить SIM-карту могут только жители Москвы в приложении Яндекс Сим. Сервис работает на базе сети «билайн», а позднее станет доступен в других городах России.