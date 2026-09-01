Где есть бензин: Яндекс добавил полезную функцию в Поиск

Яндекс добавил в Поиск информацию о наличии топлива на ближайших АЗС. Теперь достаточно ввести запрос вроде «заправки рядом» или другой запрос о бензине, чтобы увидеть подходящие станции и проверить, есть ли там нужное топливо.

В результатах появляется отдельный блок с карточками ближайших АЗС. Помимо наличия бензина, Яндекс показывает информацию об очередях. Оттуда же можно выбрать заправку и построить до нее маршрут.

Подобная функция уже работает в Яндекс Картах, Навигаторе, Go и Заправках. Для определения ситуации на АЗС компания использует сразу несколько источников данных: информацию Карт, заказы топлива через Заправки и Go, результаты опросов автомобилистов и технологию, похожую на ту, что используется для оценки дорожных пробок. В частности, система учитывает, заправлялись ли водители на конкретной станции совсем недавно.