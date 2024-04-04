Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO перестанут обновляться в 2024 году

Компания Xiaomi планирует в текущем году прекратить обновления более чем 30 моделей смартфонов под брендами Xiaomi, POCO, и Redmi, которые были выпущены в основном между 2020 и 2021 годами.

Список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые потеряют поддержку в 2024 году

Последнее обновление во втором квартале 2024 года:

Серия Redmi Note 10

Серия Redmi 10

POCO X3 GT

POCO C31

POCO C40

Последнее обновление в четвертом квартале 2024 года:

Серия Xiaomi Mi 10

Xiaomi Civi 1

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD 1

Серия Xiaomi 11 Lite

Xiaomi Pad 5 (планшет)

Серия Redmi K40

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11T

Redmi 11

Redmi А1

Серия POCO F3

POCO M4 Pro 5G

POCO M5s

POCO C50

POCO X4 GT

Некоторые модели из упомянутого выше списка получат обновление до новой операционной системы HyperOS, дебют которой состоялся в прошлом году.

Политика Xiaomi в области обновлений опирается на стоимость устройств и их продажи. Длительная поддержка предоставляется моделям с высокой ценой или значительным объемом продаж.