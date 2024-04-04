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Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO перестанут обновляться в 2024 году

Компания Xiaomi планирует в текущем году прекратить обновления более чем 30 моделей смартфонов под брендами Xiaomi, POCO, и Redmi, которые были выпущены в основном между 2020 и 2021 годами.

Список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые потеряют поддержку в 2024 году

Последнее обновление во втором квартале 2024 года:

  • Серия Redmi Note 10
  • Серия Redmi 10
  • POCO X3 GT
  • POCO C31
  • POCO C40

Последнее обновление в четвертом квартале 2024 года:

  • Серия Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Civi 1
  • Xiaomi MIX 4
  • Xiaomi MIX FOLD 1
  • Серия Xiaomi 11 Lite
  • Xiaomi Pad 5 (планшет)
  • Серия Redmi K40
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 11 Pro
  • Redmi Note 11S
  • Redmi Note 11T
  • Redmi 11
  • Redmi А1
  • Серия POCO F3
  • POCO M4 Pro 5G
  • POCO M5s
  • POCO C50
  • POCO X4 GT

Некоторые модели из упомянутого выше списка получат обновление до новой операционной системы HyperOS, дебют которой состоялся в прошлом году.

Политика Xiaomi в области обновлений опирается на стоимость устройств и их продажи. Длительная поддержка предоставляется моделям с высокой ценой или значительным объемом продаж.

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Источник:
HyperOS Updates
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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