Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO перестанут обновляться в 2024 году

Компания Xiaomi планирует в текущем году прекратить обновления более чем 30 моделей смартфонов под брендами Xiaomi, POCO, и Redmi, которые были выпущены в основном между 2020 и 2021 годами.
Список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые потеряют поддержку в 2024 году
Последнее обновление во втором квартале 2024 года:
- Серия Redmi Note 10
- Серия Redmi 10
- POCO X3 GT
- POCO C31
- POCO C40
Последнее обновление в четвертом квартале 2024 года:
- Серия Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Civi 1
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD 1
- Серия Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi Pad 5 (планшет)
- Серия Redmi K40
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11T
- Redmi 11
- Redmi А1
- Серия POCO F3
- POCO M4 Pro 5G
- POCO M5s
- POCO C50
- POCO X4 GT
Некоторые модели из упомянутого выше списка получат обновление до новой операционной системы HyperOS, дебют которой состоялся в прошлом году.
Политика Xiaomi в области обновлений опирается на стоимость устройств и их продажи. Длительная поддержка предоставляется моделям с высокой ценой или значительным объемом продаж.