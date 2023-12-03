В начале 2024 года ожидается тотальное отключение интернета. Всё из-за солнечного максимума

Согласно исследованию физиков из Индии, проведенному в Центре передового опыта в области космических наук в Калькутте, ожидается наступление солнечного максимума в начале 2024 года, что может привести к серьезным нарушениям в работе мировых сетей связи и интернета.

Солнечные максимумы, происходящие примерно каждые 11 лет, характеризуются повышенной активностью Солнца. В результате возникают множественные темные пятна на поверхности звезды, стимулируя массовые выбросы плазмы. Эти явления оказывают влияние на жизнь на Земле.

Этот цикл солнечной активности, ожидаемый раньше срока, может сказываться на интернете и средствах связи, приводя к прерываниям в работе сигнала на несколько недель. Физик Дибьенду Нанди подчеркивает, что сильные солнечные штормы могут вызвать серьезные повреждения орбит низкоорбитальных спутников и сбои в работе спутниковых систем, таких как связь и навигация.

Ученые также обнаружили на поверхности Солнца опасное скопление солнечных пятен, занимающих примерно 200 000 километров в диаметре, что превышает размеры Земли более чем в 15 раз. Это скопление уже вызвало по меньшей мере 16 солнечных вспышек класса С и три вспышки класса М, которые являются третьим и вторым по силе вспышками соответственно.