Топ-5 беспроводных наушников для наслаждения летними треками

Магазины буквально переполнены различными видами беспроводных наушников, но какие качественные беспроводные наушники купить и не ошибиться?

Мы составили список из 5 самых интересных и качественных наушников, покупка которых вам точно не позволит разочароваться.

Несмотря на то, что они были выпущены в 2020 году, эти наушники все еще остаются популярными и радуют высоким качеством. Кроме того, они могут быть подключены с помощью 3,5-мм аудиокабеля мини-джек для истинных ценителей музыки. При этом они могут проработать на одном заряде около 80 часов.

Цена: 16 990 12 399 ₽

Наушники Xiaomi Buds 3 отличаются от богатым функционалом, высоким качеством звука и доступной ценой. Они предлагают активное шумоподавление, беспроводную зарядку и длительное время работы от одной зарядки. Комбинация этих особенностей делает наушники Xiaomi Buds 3 привлекательным выбором для любителей музыки и активного образа жизни.

Цена: 4 790 3 885 ₽

Новые беспроводные наушники от компании Nothing с прозрачным дизайном, активным шумоподавлением и поддержкой беспроводной зарядки. Они обеспечивают качественный звук, комфортное ношение и интеграцию с голосовыми помощниками, такими как Google Assistant и Siri. Эти наушники являются привлекательным выбором для тех, кто ценит стиль, качество и удобство в беспроводных наушниках.

Цена: 19 990 13 990 ₽

В этих наушниках стильный дизайн, активная система шумоподавления, поддержка беспроводной зарядки и долгое время работы от одного заряда. Отличным выбором они станут для владельцев смартфонов Samsung, так как только там отрывается их полный функционал.

Цена: 15 450 11 750 ₽

Самые флагманские наушники Huawei, которые только у них есть. Здесь есть все: активное шумоподавление, длительное время автономной работы, качественное звучание и стильный внешний вид.

Цена: 17 990 11 753 ₽