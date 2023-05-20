Топ-5 беспроводных наушников для наслаждения летними треками

Магазины буквально переполнены различными видами беспроводных наушников, но какие качественные беспроводные наушники купить и не ошибиться?
Мы составили список из 5 самых интересных и качественных наушников, покупка которых вам точно не позволит разочароваться.
Marshall Major IV
Несмотря на то, что они были выпущены в 2020 году, эти наушники все еще остаются популярными и радуют высоким качеством. Кроме того, они могут быть подключены с помощью 3,5-мм аудиокабеля мини-джек для истинных ценителей музыки. При этом они могут проработать на одном заряде около 80 часов.
Цена:
16 990 12 399 ₽
Xiaomi Buds 3
Наушники Xiaomi Buds 3 отличаются от богатым функционалом, высоким качеством звука и доступной ценой. Они предлагают активное шумоподавление, беспроводную зарядку и длительное время работы от одной зарядки. Комбинация этих особенностей делает наушники Xiaomi Buds 3 привлекательным выбором для любителей музыки и активного образа жизни.
Цена:
4 790 3 885 ₽
Nothing Ear 2
Новые беспроводные наушники от компании Nothing с прозрачным дизайном, активным шумоподавлением и поддержкой беспроводной зарядки. Они обеспечивают качественный звук, комфортное ношение и интеграцию с голосовыми помощниками, такими как Google Assistant и Siri. Эти наушники являются привлекательным выбором для тех, кто ценит стиль, качество и удобство в беспроводных наушниках.
Цена:
19 990 13 990 ₽
Samsung Galaxy Buds2 Pro
В этих наушниках стильный дизайн, активная система шумоподавления, поддержка беспроводной зарядки и долгое время работы от одного заряда. Отличным выбором они станут для владельцев смартфонов Samsung, так как только там отрывается их полный функционал.
Цена:
15 450 11 750 ₽
Huawei FreeBuds Pro 2
Самые флагманские наушники Huawei, которые только у них есть. Здесь есть все: активное шумоподавление, длительное время автономной работы, качественное звучание и стильный внешний вид.
Цена:
17 990 11 753 ₽
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