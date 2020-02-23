Можно брать: 5 смартфонов до 5 тысяч рублей

Когда-то у нас уже выходила подборка смартфонов до 10 тысяч рублей, но нам стало интересно, что можно купить за одну пятитысячную купюру и так, чтобы работал нормально с поддержкой современных приложений.
TP-LINK Neffos C9
Если раньше TP-LINK была известна в мире роутеров, то она стабильно себя чувствует на рынке смартфонов, выпуская каждый год новые модели бюджетного сегмента. Так и тут.
Работает аппарат на Android 8.1, имеет 5.99-дюймовый дисплей с разрешением 720p и 2 Гб оперативной памяти. Также есть сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона. От камер не стоит ждать топового качества.
Плюсы
- Большой дисплей
- Сканер отпечатков пальцев
- Большой аккумулятор
- Симпатичный дизайн
Минусы
- В игры не поиграть
- Медленный запуск приложений
- Плохая камера
Сколько стоит: 4 990 руб.
Redmi Go 1/8GB
Redmi под руководством Xiaomi выпускает Redmi Go. Самый доступный смартфон компании. Он имеет Android GO, стабильно работает в WhatsApp, хорошо держит заряд и работает без ярых тормозов.
Получалась этакая хорошая звонилка с интернетом. Но вот размер корпуса может расстроить.
Плюсы
- Работа без тормозов
- Долго держит заряд
Минусы
- Небольшой размер
Сколько стоит: 4 990 руб.
Nokia 2.2 16GB
Удивительно, но в данном ценовом сегменте оказалась Nokia. Аппарат обладает весьма симпатичным видом, работает на Android 9 и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Встроенная память для хранения данных 16 ГБ, половина которой занята стандартными приложениями, поэтому нужно сразу покупать microSD.
Смартфон самый раз для мессенджеров, простых фотографий, видео и чтения новостей. Без лишних наворотов.
Плюсы
- Симпатичный дизайн
- Быстрая работа
- Съёмный аккумулятор/li>
Минусы
- Докупка microSD
Сколько стоит: 4 990 руб.
TP-LINK Neffos C7 Lite
Ещё один представитель TP-LINK. Обладает более скромными характеристиками, чем старшая версия, которая упоминалась выше. Но нужно отдать должное компании, смартфоны за свои скромные деньги выглядят весьма симпатично и его действительно не стыдно достать на людях.
Разрешение дисплея в C7 Lite достаточно скромное, но есть память на 16 ГБ для хранения данных и качественный корпус.
Плюсы
- Симпатичный дизайн
- Быстрая работа
- Держит связь/li>
Минусы
- Нет сканера отпечатков пальца
Сколько стоит: 3 990 руб.
Alcatel 1 (5033D)
Да, Alcatel до сих пор существует и продолжает клепать свои смартфоны. Аппарат работает под управлением Android Go 8.0, а значит гарантированно будет получать обновления.
Размер экрана 5 дюймов с разрешением всего 960×480 точек. Как запасной смартфон вполне подойдёт. Но требовать от него чего-то большего — глупо. Только связь и мессенджеры.
Плюсы
- Цена
Минусы
- Плохой дисплей
- Может “ловить” тормоза
Сколько стоит: 3 990 руб.
Конечно, ожидать особых способностей от таких смартфонов не стоит. Но это единственные адекватные кандидаты, которые можно приобрести.
Если что-то забыли или пропустили интересную модель, обязательно напишите об этом в комментариях.
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