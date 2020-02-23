Можно брать: 5 смартфонов до 5 тысяч рублей
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Подборка

Можно брать: 5 смартфонов до 5 тысяч рублей

Когда-то у нас уже выходила подборка смартфонов до 10 тысяч рублей, но нам стало интересно, что можно купить за одну пятитысячную купюру и так, чтобы работал нормально с поддержкой современных приложений.

TP-LINK Neffos C9

Tp Link Neffos C9

Если раньше TP-LINK была известна в мире роутеров, то она стабильно себя чувствует на рынке смартфонов, выпуская каждый год новые модели бюджетного сегмента. Так и тут.

Работает аппарат на Android 8.1, имеет 5.99-дюймовый дисплей с разрешением 720p и 2 Гб оперативной памяти. Также есть сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона. От камер не стоит ждать топового качества.

Плюсы

  • Большой дисплей
  • Сканер отпечатков пальцев
  • Большой аккумулятор
  • Симпатичный дизайн

Минусы

  • В игры не поиграть
  • Медленный запуск приложений
  • Плохая камера

Сколько стоит: 4 990 руб.

Redmi Go 1/8GB

Redmi Go

Redmi под руководством Xiaomi выпускает Redmi Go. Самый доступный смартфон компании. Он имеет Android GO, стабильно работает в WhatsApp, хорошо держит заряд и работает без ярых тормозов.

Получалась этакая хорошая звонилка с интернетом. Но вот размер корпуса может расстроить.

Плюсы

  • Работа без тормозов
  • Долго держит заряд

Минусы

  • Небольшой размер

Сколько стоит: 4 990 руб.

Nokia 2.2 16GB

Nokia 2.2

Удивительно, но в данном ценовом сегменте оказалась Nokia. Аппарат обладает весьма симпатичным видом, работает на Android 9 и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Встроенная память для хранения данных 16 ГБ, половина которой занята стандартными приложениями, поэтому нужно сразу покупать microSD.

Смартфон самый раз для мессенджеров, простых фотографий, видео и чтения новостей. Без лишних наворотов.

Плюсы

  • Симпатичный дизайн
  • Быстрая работа
  • Съёмный аккумулятор/li>

Минусы

  • Докупка microSD

Сколько стоит: 4 990 руб.

TP-LINK Neffos C7 Lite

Neffos

Ещё один представитель TP-LINK. Обладает более скромными характеристиками, чем старшая версия, которая упоминалась выше. Но нужно отдать должное компании, смартфоны за свои скромные деньги выглядят весьма симпатично и его действительно не стыдно достать на людях.

Разрешение дисплея в C7 Lite достаточно скромное, но есть память на 16 ГБ для хранения данных и качественный корпус.

Плюсы

  • Симпатичный дизайн
  • Быстрая работа
  • Держит связь/li>

Минусы

  • Нет сканера отпечатков пальца

Сколько стоит: 3 990 руб.

Alcatel 1 (5033D)

Alcatel 1 5033d

Да, Alcatel до сих пор существует и продолжает клепать свои смартфоны. Аппарат работает под управлением Android Go 8.0, а значит гарантированно будет получать обновления.

Размер экрана 5 дюймов с разрешением всего 960×480 точек. Как запасной смартфон вполне подойдёт. Но требовать от него чего-то большего — глупо. Только связь и мессенджеры.

Плюсы

  • Цена

Минусы

  • Плохой дисплей
  • Может “ловить” тормоза

Сколько стоит: 3 990 руб.

Конечно, ожидать особых способностей от таких смартфонов не стоит. Но это единственные адекватные кандидаты, которые можно приобрести.

Если что-то забыли или пропустили интересную модель, обязательно напишите об этом в комментариях.

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