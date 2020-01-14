Топ за свои деньги: 5 смартфонов до 10 тысяч рублей
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Подборка

Топ за свои деньги: 5 смартфонов до 10 тысяч рублей

Если не хочется много тратить на средство связи или нужен второй телефон, то попали по адресу. В этом материале мы рассмотрим несколько смартфонов, которые выдают максимум за свои скромные 10 тысяч рублей. Рекомендовать будем только проверенные магазины.

Nokia 4.2

Snimok Ekrana 2020 01 14 V 15.56.35

Относительно недорогой аппарат за свои функции, который отлично вписывается в наш бюджет. Ко всему прочему он достаточно шустрый, потому что выпускался по программе Android One, а недавно получил обновление до Android 9.

Имеет двойную камеру, поддержку NFC для оплаты картой и даже сканер отпечатков пальцев. Кроме того, можно поставить разблокировку по лицу.

Плюсы

  • Наличие NFC
  • Стеклянный корпус
  • Чистый Android
  • Сканер отпечатков пальцев

Минусы

  • Плохая камера для селфи
  • Устаревший разъём micro-USB

Сколько стоит: 9 900 руб.
Где купить: МТС, Ситилинк

ZTE Blade A7 (2020)

Zte Blade A7 2020 1

Следующим аппаратом у нас идет совсем новый ZTE. У него большой дисплей, среднего качество три камеры, ёмкая батарейка на 4000 мАч и наличие NFC.

Плюсы

  • Наличие NFC
  • Качественная сборка
  • Чистый Android
  • Сканер отпечатков пальцев

Минусы

  • Трудно найти чехол
  • Устаревший разъём micro-USB

Сколько стоит: 9 900 руб.
Где купить: Связной, Ситилинк

Xiaomi Redmi 8

Redmi 8

Без китайского бренда просто никуда. Конечно, в данной подборке окажется всеми любимый бренд Xiaomi со своим бюджетником Redmi.

У Redmi 8 весьма стильный и качественный корпус, огромный дисплей, мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также функция быстрой зарядки.

Плюсы

  • Большой дисплей
  • Сканер отпечатков пальцев
  • Наличие разъёма для наушников
  • Зарядка через USB-C

Минусы

  • Отсутствие NFC
  • Невысокое разрешением экрана 720p
  • В комплекте обычная зарядка

Сколько стоит: 9 900 руб.
Где купить: Беру, МТС, Связной, Билайн

Alcatel 1X 5008Y

Alcatel

Весьма бюджетная модель от Alcatel, которая обладает малой оперативной памятью, но имеет модуль NFC для оплаты. Неплохой такой кошелек за свои деньги.

Плюсы

  • Разблокировка по лицу
  • Доступная цена
  • Наличие NFC

Минусы

  • Нет сканера отпечатка пальцев
  • Оперативная память 2 ГБ

Сколько стоит: от 5 990 руб.
Где купить: МТС, Беру, Ситилинк

Honor 8A

Honor 8a

И наконец-то последняя модель от именитого Huawei. Обладает большим дисплеем, сканеров отпечатков пальцев и весьма недурная камера за его цену. Единственным минусом является нехватка оперативной памяти — 2 ГБ.

Плюсы

  • Качественная сборка
  • Хороший динамик
  • Наличие NFC
  • Наличие сканера отпечатка пальцев

Минусы

  • Оперативная память 2 ГБ

Сколько стоит: от 7 990 руб.
Где купить: Ситилинк, Связной

На этом наша скромная подборка подходит к концу. Постарался выбрать для вас максимально качественные модели в своё ценовом диапазоне. Делитесь мнение в комментариях.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить