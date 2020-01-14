Топ за свои деньги: 5 смартфонов до 10 тысяч рублей

Если не хочется много тратить на средство связи или нужен второй телефон, то попали по адресу. В этом материале мы рассмотрим несколько смартфонов, которые выдают максимум за свои скромные 10 тысяч рублей. Рекомендовать будем только проверенные магазины.

Nokia 4.2

Относительно недорогой аппарат за свои функции, который отлично вписывается в наш бюджет. Ко всему прочему он достаточно шустрый, потому что выпускался по программе Android One, а недавно получил обновление до Android 9.

Имеет двойную камеру, поддержку NFC для оплаты картой и даже сканер отпечатков пальцев. Кроме того, можно поставить разблокировку по лицу.

Плюсы Наличие NFC

Стеклянный корпус

Чистый Android

Сканер отпечатков пальцев Минусы Плохая камера для селфи

Устаревший разъём micro-USB

Сколько стоит: 9 900 руб.

Где купить: МТС, Ситилинк

ZTE Blade A7 (2020)

Следующим аппаратом у нас идет совсем новый ZTE. У него большой дисплей, среднего качество три камеры, ёмкая батарейка на 4000 мАч и наличие NFC.

Плюсы Наличие NFC

Качественная сборка

Чистый Android

Сканер отпечатков пальцев Минусы Трудно найти чехол

Устаревший разъём micro-USB

Сколько стоит: 9 900 руб.

Где купить: Связной, Ситилинк

Xiaomi Redmi 8

Без китайского бренда просто никуда. Конечно, в данной подборке окажется всеми любимый бренд Xiaomi со своим бюджетником Redmi.

У Redmi 8 весьма стильный и качественный корпус, огромный дисплей, мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также функция быстрой зарядки.

Плюсы Большой дисплей

Сканер отпечатков пальцев

Наличие разъёма для наушников

Зарядка через USB-C Минусы Отсутствие NFC

Невысокое разрешением экрана 720p

В комплекте обычная зарядка

Сколько стоит: 9 900 руб.

Где купить: Беру, МТС, Связной, Билайн

Alcatel 1X 5008Y

Весьма бюджетная модель от Alcatel, которая обладает малой оперативной памятью, но имеет модуль NFC для оплаты. Неплохой такой кошелек за свои деньги.

Плюсы Разблокировка по лицу

Доступная цена

Наличие NFC Минусы Нет сканера отпечатка пальцев

Оперативная память 2 ГБ

Сколько стоит: от 5 990 руб.

Где купить: МТС, Беру, Ситилинк

Honor 8A

И наконец-то последняя модель от именитого Huawei. Обладает большим дисплеем, сканеров отпечатков пальцев и весьма недурная камера за его цену. Единственным минусом является нехватка оперативной памяти — 2 ГБ.

Плюсы Качественная сборка

Хороший динамик

Наличие NFC

Наличие сканера отпечатка пальцев Минусы Оперативная память 2 ГБ

Сколько стоит: от 7 990 руб.

Где купить: Ситилинк, Связной

На этом наша скромная подборка подходит к концу. Постарался выбрать для вас максимально качественные модели в своё ценовом диапазоне. Делитесь мнение в комментариях.