Что купить на AliExpress? Интересные находки

На AliExpress всегда можно найти много интересных, но совершенно бесполезных вещей. В ноябре на китайской площадке всегда ажиотаж — то традиционная распродажа 11.11., то Черная пятница (пройдет 26 ноября). Мы немного порыскали по сайту и теперь готовы поделиться своими находками.

Ночник с датчиком движения

Каждый раз поднимаясь ночью с кровати, хочется свободно ориентироваться в пространстве, а главное, не наступить на кота. Последний этого не простит, уж точно. Поэтому лучшим решением будет купить светодиодную лампу с датчиком движения. Её можно установить прямо рядом с кроватью или на неё. Только поставили ноги на пол, появляется тёплый свет, который поможет лицезреть весь путь за водой или в туалет.

Вещь удобная, работать может от аккумулятора. Поэтому минимум заморочек с проводами.

Цена: от 560 ₽

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Светильник с контурным светом

Раз заговорили о свете, то следующим найденным объектом стал светильник. Главная его особенность – контурный свет в виде тонких линий. Выглядит эффектно. Также свет можно разместить на улице, уровень его защиты позволяет это сделать.

Цена: от 1 400 ₽

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Чехол AirPods

Если вы до сих пор не используете чехол для наушников, то обязательно это сделайте. Стоит только выбрать из всего разнообразия и подобрать под свой вкус.

Вот несколько штук:

Ностальгический бокс от жвачки Хубба-Бубба – смотреть наличие.

Милые драконы – смотреть наличие.

Упаковка Нутеллы и прочих популярных сладостей – смотреть наличие.

Бокс для хранения косметики

Удобная вещь для хранения косметики и различных средств. Есть встроенная подсветка. Бокс недавно появился в продаже, но уже собрал много позитивных отзывов.

Цена: от 1 500 ₽

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Автоматический диспенсер для зубной пасты

Надоело выдавливать зубную пасту и каждый раз прикладывать огромные усилия, чтобы выдавить последние капли? Может это и звучит, как рекламная речь из телевизора, но речь идет о действительно полезной штуке.

Крепится на липкую ленту, вставляете пасту, просто подставляете щётку и готово. Никаких усилий и максимум комфорта.

Цена: 350 ₽

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Статуэтка астронавта

Просто милая статуэтка космонавта. Станет отличным украшением интерьера или рабочего стола. На выбор несколько штук. Сделаны все качественно и соответствуют описанию.

Цена: 350 ₽

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Пишите в комментариях и делитесь своими находками. Ведь порой кажется, что народный «Алик» буквально безграничный.