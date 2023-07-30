10 минималистичных обоев для смартфона на каждый день

Обои для смартфона могут значительно повысить эстетическую привлекательность вашего устройства и создать особенную атмосферу для его владельца. В этом материале предлагаю вам скачать 10 минималистичных обоев на свой смартфон.

Как скачать?

Под каждым изображением есть ссылка на Яндекс Диск; Нажмите на ссылку; В новом окне нажмите три точки и выберите «Скачать» или «Открыть оригинал» (сохраните на устройство).

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Также просмотреть все обои можно через общий архив.