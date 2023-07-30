Подборки

10 минималистичных обоев для смартфона на каждый день

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 01:31

Обои для смартфона могут значительно повысить эстетическую привлекательность вашего устройства и создать особенную атмосферу для его владельца. В этом материале предлагаю вам скачать 10 минималистичных обоев на свой смартфон.

Как скачать?

  1. Под каждым изображением есть ссылка на Яндекс Диск;
  2. Нажмите на ссылку;
  3. В новом окне нажмите три точки и выберите «Скачать» или «Открыть оригинал» (сохраните на устройство).

1

Скачать обои на смартфон

Загрузить по ссылке

2

Скачать обои на смартфон

Загрузить по ссылке

3

Скачать обои на смартфон

Загрузить по ссылке

4

Скачать обои на смартфон

Загрузить по ссылке

5

Загрузить по ссылке

6

Загрузить по ссылке

7

Скачать обои на смартфон

Загрузить по ссылке

8

Загрузить по ссылке

9

Загрузить по ссылке

10

Загрузить по ссылке

Также просмотреть все обои можно через общий архив.

💙 Не забудь подписаться: Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
Вы можете ввести своё имя или никнейм.
Email применяется для идентификации пользователя. Вы можете дальше комментировать без регистрации.
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной