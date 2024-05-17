Как покупать игры в Steam в России в 2024 году

Хоть сейчас на покупку игр в Steam наложены своеобразные ограничения на территории России, их продажа на площадке не прекращена. Главный вопрос — как положить деньги на аккаунт. Расскажу не только о том, пополнить кошелек Steam в России, но и о других способах покупки игр: через приложения банков, сайты-посредники или же вообще из другой страны.

Пополнить баланс Steam из России

Если в начале 2022 года и чувствовалась проблема с вводом средств на российские аккаунты, то сейчас появилась масса решений. Разница лишь в количестве шагов и комиссии, без которой, увы, никуда.

Стоит учесть, что некоторые издатели, вроде Electronic Arts, Activision и Ubisoft просто отозвали возможности купить свои игры с ру-аккаунтов Steam. Для них данный способ бесполезен.

WebMoney

Самый распространенный вариант — биржа WebMoney со своей валютой WMZ, аналогичной доллару США. Внести деньги на площадку можно как с обычной карты, так и через СБП. Комиссия с каждого перевода — 4%. Имеется и небольшой разброс при конвертации валюты в рубли Steam: можно как потерять деньги, так и наоборот «выиграть» на разнице в курсе.

Для использования сервиса WebMoney придется пройти «аттестацию» с помощью паспорта. С ним открывайте сайт Passport Webmoney и заполняйте данные. Затем подтвердить личность в сервисе VideoID. Снимите ролик, на котором видно главный разворот паспорта и ваше лицо. При этом произнесите вслух текст соглашения. Дождитесь подтверждения от WebMoney. Это занимает не более двух рабочих дней. Когда оно наконец-то будет получено — приступаем к покупкам на бирже. Зайдите в аккаунт и создайте WMZ-кошелек. Чтобы внести на него средства, выберите «Пополнить» и «Exchanger.Money». После перевода денег открывайте биржу. Здесь выберите сумму пополнения Steam в фильтре. Через пробел укажите банк карты, чтобы избежать комиссии. Обратите внимание на продавцов с высоким рейтингом. По указанным реквизитам переведите деньги, и ждите подтверждения сделки от второй стороны. После этого на ваш кошелек придет нужная сумма в WMZ.

Вернитесь в меню кошелька и откройте вкладку «Платежи». Нас интересует раздел «Игры» и «Steam пополнение в USD». Если такого пункта нет — воспользуйтесь поиском.

Введите логин от аккаунта Steam и нужную сумму. Помните про комиссию с каждого перевода в 4%. Когда WMZ придут, они автоматически станут рублями.

Пополнить Steam через МТС

МТС быстро понял вакантность ниши и запустил собственный сервис для пополнения кошелька Steam. Перевод можно оформить с любой карты российских банков или через личный кабинет «МТС-деньги».

Фиксированная комиссия 50 рублей, но есть еще и потеря от перевода валюты — около 10%. Точная сумма рассчитывается перед транзакцией.

Совершить перевод можно через сайт МТС-деньги или через приложение МТС-банка. Последнее не доступно в Google Play или App Store, но скачивается с официального сайта, если у вас Android. Дальше нужно оформить бесплатную виртуальную карту. Для этого используйте учетную запись Госуслуг или же просто личные данные. Карта появится в кошельке МТС сразу. Пополните новоприобретенную карту любым способом, а после откройте вкладку «Платежи». Следом раздел «Игры, ставки» и пункт «Steam». Выберите только что созданную карту, введите логин аккаунта и нужную сумму.

Plati.Market и FunPay

Оба сервиса работают по одинаковому принципу, так что и гайд для них общий. Из плюсов отмечу безопасность сделки. Вы переводите деньги на сайт, а не продавцу напрямую. В случае проблемы, поддержка легко вернет финансы. К тому же, не нужно давать кому-то данные от аккаунта Steam, кроме логина.

Но есть и минусы — продавцы сами выставляют наценку на товар, так что переплата составит 20-25%.

Найдите в поиске пополнение аккаунта Steam и обратите внимание на рейтинг продавцов. Также советуем заглянуть в отзывы и дотошно прочитать описание. Во время заказа укажите нужную сумму и способ пополнения: быстрые платежи, российские карты, биткоин и так далее. Подтвердите оплату, дождитесь ответа продавца и сообщите ему логин от аккаунта. Чаще всего сделки совершаются крайне быстро, так что сразу идите проверять счет.

Купить ключ Steam

Иногда намного проще не переводить деньги через разные сервисы, а просто купить ключ в Steam для активации игры. Активировать можно многие популярные проекты – Fallout 76, GTA, Call of Duty, Cyberpunk 2077 и многие другие. Тем более, таким способом можно получить игры, которые не продаются для российских аккаунтов.

Только учтите, код должен идти со специальной припиской «Global» или «Region Free», чтобы его можно было активировать из любой страны.

Посредники

Помимо официальных приложений банков или мобильных операторов, купить ключи активации можно через сторонние сайты. Их довольно много: Steambuy, Zaka-Zaka и так далее. Но я советую только 2 проверенные временем торговые площадки: Plati.Market и FunPay. Какой бы из вариантов вы не выбрали — всегда смотрите на рейтинг продавца.

На любом из перечисленных сайтов есть поиск, через который можно найти чуть ли не любую игру или услугу.

Остается выбрать одного из предложенных продавцов, ориентируясь на соотношения отзывов и цены.

Дальше проводите оплату. Только помните — нам нужна именно «Global» или «Region Free» версия ключа.

Смена региона Steam

Смена региона в Steam на любой другой, помогает обходить ограничения издателей, которые больше не продают игры для российской аудитории. К тому же, от региона сильно зависят цены, так что бывает приятная экономия. Единственное «Но» — может возникнуть проблема с пополнением такого аккаунта. Лучше заранее приобрести карту нужной страны. Да и вернуть средства за игры будет проблематично.

Чаще всего переводят аккаунт Steam в Казахстан или Турцию. Это самые оптимальные и удобные варианты для пользователей из России. Но мы остановимся именно на первой стране. Мало того, что цены ниже, так еще и можно пополнять кошелек через WebMoney или сайты-посредники.

Что нужно учесть перед и после смены региона

Во-первых, аккаунт должен быть старше трех месяцев. Во-вторых, также в течение трех последних месяцев не должно быть смены региона. Ну и в-третьих, на вас не должны быть наложены ограничения от самого магазина.

Также после смены придется смириться с несколькими «Нельзя»:

Нельзя менять регион аккаунта ближайшие 3 месяца;

Нельзя совершать покупки в Steam в течение как минимум 72 часов;

Нельзя возвращать купленные игры — только на ту же карту, если она сохранилась.

Как сменить регион аккаунта Steam самостоятельно

Понадобится: карта банка Казахстана, IP-адрес оттуда и немного средств. Следом необходимо выйти из аккаунта Steam на всех устройствах. Сделать это можно через «Настройки», «Аккаунт» и «Управление настройками Steam Guard». Теперь к делу.

Подключайте иностранный IP-адрес любым удобным способом и авторизуйтесь в вашем аккаунте Steam.

Закидывайте в корзину максимально дешевую игру. К примеру, The Binding of Isaac стоимостью в 99 рублей.

В интерфейсе корзины выберите пункт «Страна» и найдите Казахстан. Введите данные зарубежной карты, но не сохраняйте их для безопасности.

Заполните «Информацию о счете». Для пунктов «Индекс» и «Расчетный адрес» воспользуйтесь Google-картами, выбрав случайную точку в Казахстане.

Закончите покупку и проверьте, сменился ли регион. Сделать это можно через «Настройки», «Аккаунт» и «Подробнее об аккаунте».

Как сменить регион аккаунта Steam через посредников

Всегда можно пойти по простому пути и довериться посредникам с сайта Plati.Market или других площадок. Так вы временно передадите аккаунт продавцу, и он сам сменит регион за 5-10 минут. По идее, рисков нет, если выбирать услуги с большим количеством отзывов и рейтингом. Стоить это будет 200-300 рублей.

Главное, помните про ограничения после смены региона. Когда они пройдут, можете покупать игры в Steam даже с российского IP-адреса.

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Активация ключей в Steam

И напоследок мини-гайд, как активировать ключ от игры в Steam. Откройте магазин и перейдите в пункт «Игры» на верхней панели. Здесь нас интересует строка «Активировать в Steam», которая вызовет отдельное меню для ввода кода. Осталось только вписать символы и нажать «Подтвердить». Теперь игра появилась в вашей библиотеке.