3D-печатный «волос» поможет читать мозг — учёные из США представили гибкий ЭЭГ-датчик

Учёные из Университета штата Пенсильвания представили тончайший датчик для мониторинга активности мозга — внешне он напоминает человеческий волос, но способен круглосуточно фиксировать сигналы ЭЭГ без раздражения кожи и неудобных креплений.

Устройство изготовлено из гибкого гидрогеля с помощью 3D-печати. Сенсор фиксируется прямо на коже головы без клея или контактного геля, передаёт сигнал на мониторинговую систему и остаётся надёжным даже при движении, расчёсывании волос или ношении головных уборов.

В отличие от традиционных систем с громоздкими электродами и пучками проводов, этот «умный волос» незаметен, не требует специальной подготовки кожи и может использоваться дольше суток без потери качества сигнала. Цвет датчика можно настроить под тон волос — он буквально сливается с причёской.

По словам разработчиков, технология открывает путь к более комфортному и длительному нейромониторингу — как в медицине, так и в повседневной жизни: от трекинга стресса до улучшения сна.