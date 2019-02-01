AirPods на Android: как подключить и грамотно настроить

С момента выхода AirPods прошло много времени, но несмотря на активное пользование айфоном, даже в их сторону не хотелось смотреть. Кто-то говорил, что у них плохой звук и явно своих денег не стоят. Окей, успокоился. Но в какой-то момент пересел с iOS на Android и по непонятной причине захотелось купить себе AirPods. Одна проблема — у меня уже был на руках флагманский аппарат под управлением Android. Наушники ведь от Apple, а всё что от Apple, работает только с техникой Apple. Такой вот круговорот.

Ничего. Пошел и купил, что может быть не так? По сути это обычные беспроводные наушники. Но проблемы всё-таки появились. На самом деле их решить достаточно легко, нужно потратить немного времени. Наушники свободно соединяются с Android и любым другим устройством, достаточно сзади на футляре нажать кнопку и создать пару. В какое-то время я их даже коннектил с телевизионной приставкой Mi Box.

Про команды «Привет, Сири» или «Окей, Гугл» можно забыть, голосовое управление на Андроиде не работает, а вот сенсорное – пожалуйста. Можно настроить на переключение трека назад, включение следующего и воспроизведение/пауза. С разговорами по телефону всё в норме (не на всех моделях), собеседник отчётливо слышит речь и отчётливо слышно собеседника.

По моим личным наблюдениям пользователи AirPods не только ярые фанаты Apple, а также владельцы смартфонов на Android.

Самый простой вариант настройки, подключиться к любому iOS-устройству и в настройках блютуз зайти в параметры AirPods и переназначить команды. Наушники их запоминают и будут корректно работать на Андроиде.

Настройка наушников через iOS

Но если под рукой нет айфона или айпада, то нужно скачивать приложение. Без него банально не проверишь заряд наушников.

Если зайти в Google Play, то по запросу AirPods можно обнаружить уйму хлама (привычное дело), а что-то найти нормальное – везение. Для наушников есть отличное приложение AirBattery со встроенной рекламой, но за символическую сумму её можно убрать.

В момент написания данного текста случайно наткнулся на красивое приложение PodsControl. Оно бесплатное и визуально приятное. Однако, его нет в Google Play и мне не удалось подружить с ним телефон. Постоянная ошибка с включением “autostart”. Но если у вас получится, отпишитесь в комментариях.

Отображение заряда AirPods в AirBattery

С помощью AirBattery можно смотреть заряд гарнитуры и активировать функцию AirPod Ear (автоматическая пауза, если снять один наушник). Умеет выводить заряд в виде уведомления в момент соединения с гарнитурой или при нажатии на иконку приложения.

PodsControl умеет делать всё то же самое, только обладает красивым дизайном, а также позволяет назначить алгоритм работы сенсоров, а именно, задать команды для наушников.

С приложениями разобрались. Теперь стоит отрегулировать громкость AirPods, так как при первом подключении они могут показаться тихими. И это действительно так. Андроид режет громкость, которую можно увеличить только активацией режима разработчика.

Важно: AirPods отвратительно себя ведут со смартфонами Huawei и Honor. На первом отключается нормальная работа микрофона, а на втором придётся смириться с тихим воспроизведением.

Для каждой оболочки нужна искать свой способ. В 80% случаях требуется зайти в настройки, прокрутить страницу вниз и нажать на «Систему», далее найти номер сборки в разделе «О телефоне» и нажать на номер сборки семь раз. Появится предупреждение, что вы являетесь разработчиком. Возвращаемся на главную Настроек и находит пункт «Для разработчиков». Заходим в него и включаем пункт «Отключить абсолютный уровень громкости». После этого наушники будут играть на максимум.

Также для лучшего прослушивания любимых треков рекомендую включать кодек Bluetooth-кодек AAC. Обычно активируется в настройках Bluetooth.

На этом всё. Ничего сверхъестественного и сложного в подключении AirPods к Android нет. Расскажите в комментариях о своём опыте использования беспроводных наушников с Android.