Обзор realme Buds Air 5 Pro: продвинутые функции и высокое качество звука

Всего несколько лет назад бренд realme представил миру свои первые наушники. Они были качественными, грамотно сделаны и обладали хорошим звуком.

Сейчас на дворе 2023 год и компания продолжает создавать достойные наушники по адекватной цене. В этот раз мы рассмотрим пятую версию “прошек”. На бумаге, характеристики realme Buds Air 5 Pro выглядят многообещающе, а как они в деле, узнаем ниже.

Характеристики realme Buds Air 5 Pro

Модель: realme Buds Air 5 Pro (RMA2120)

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, LDAC

Подключение: Bluetooth 5.3

Микрофон: есть

Активное шумоподавление (ANC): есть

Диапазон частот: от 20 до 40000 Гц

Чувствительность: 120 дБ

Аккумулятор: 460 мАч (кейс) с поддержкой быстроя зарядки

Время работы: 6-7 часов

Время работы с зарядным кейсом: 40 часов

Степень защиты: IPX5 (только наушники)

Цена на момент обзора: 9 800 рублей

Комплектация. Что внутри?

Ничего сверхъестественного в упаковке нет. По-прежнему небольших размеров коробка из плотного картона. Внутри зарядный кабель USB-A – USB-C, две пары дополнительных амбушюр разных размеров и документация.

Внешний вид

Realme Buds Air 5 Pro выпускаются в двух цветах — белом и черном. На обзоре тёмная модель и она выглядит стильно. Кейс выполнен в форме небольшого “камешка” и в тёмном цвете выглядит действительно стильно из-за глянцевой поверхности. Кстати, корпус достаточно маркий, если присматриваться, но благодаря глянцу всё тщательно маскируется.

Сверху на крышке размещается прозрачная вставка с надписью “realme”. Справа от кейса находится физическая кнопка для сопряжения, спереди световой индикатор, а снизу располагается порт USB-C.

Наушники обладают влагозащитой в соответствии со стандартом IPX5, в то время как кейс не обладает подобной защитой. Стандарт подразумевает, что они защищены от водяных брызг под давлением и в теории их можно использовать в душе, но не рекомендуется.

Крышка открывается легко и надёжно фиксируется. Здесь нет люфтов или каких-либо посторонних звуков. Материалы корпуса качественные.

Что по звуку?

В характеристиках realme Buds Air 5 указана низкая задержка звука до 40 миллисекунд, но на деле это не так. Такого можно достичь только на смартфонах realme или других её устройствах. Если попытаться подключиться к другому устройству, то можно получить небольшую задержку, и даже включение опции “Низкая задержка” не всегда помогает. В основном это играет большую роль для гейминга, но для рядового пользователя, чтобы слушать подкасты или музыку — никак.

За звук отвечают 11-мм басовый и 6-мм твиттер излучатели. Ест поддержка SBC и AAC аудиокодеков, а также Hi-Res LDAC.

Внутри амбушюры имеют защитную сетку, что делает их чистку заметно проще.

В процессе тестирования в Яндекс.Музыке и Spotify не использовались встроенные эквалайзеры сервисов. Звук по умолчанию был детализированным и чистым. Это особенно заметно при использовании LDAC + FLAC.

Во время разговоров собеседник слышит четко, но с небольшим гулким звуком. Это обычная проблема всех беспроводных наушников, и пока никто не смог её решить. Тем не менее собеседник понимает, о чем речь, и ему не нужно вслушиваться в тишине.

Всё открывает приложение

Как это обычно бывает, все возможности раскрываются только через приложение. В данном случаи через realme Link.

Что можно делать в приложении?

Обновлять прошивку;

Включать/выключать режим прозрачности или шумодав. Тут шумоподавление отрабатывает на 110% и даже немного с перебором. Если как-то не устроят заводские настройки, то всегда можно воспользоваться персонализацией;

Подключать наушники одновременно сразу к двум устройствам;

Изменять управление. Настраивать действия на один/два/три тапа;

Можно изменить звучание и выбрать различные пресеты.

Автономность

Автономность кейса, а следовательно и зарядка наушников, обеспечиваются батареей на 460 мАч. В каждом наушнике установлена батарея на 60 мАч, что достаточно для уверенных 6-7 часов работы на средней громкости (до 70-80%) при включенном шумоподавлении.

Для полной зарядки кейса требуется 1 час 40 минут, а наушников – 20 минут. Это возможно благодаря поддержке быстрой зарядки. Всего за 10 минут каждый наушник может зарядиться на 50%.

Итого

В целом, Realme Buds Air 5 Pro обладают хорошим звуком и тонкими настройками. Есть множество своих фишек с сенсорным управлением, а также агрессивное шумоподавление и поддержка быстрой зарядки.

Присмотреться к ним можно, особенно если вы активно используете продукцию от Realme.

degtyarev Плюсы Управление через приложение на iOS и Android

Поддержка Hi-Res аудикодека LDAC

Шумодав и режим прозрачности

Стильный внешний вид (черная модель)

Удобное управление Минусы Не для всех ушей будет удобная посадка