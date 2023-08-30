Обзор realme Buds Air 5 Pro: продвинутые функции и высокое качество звука

Всего несколько лет назад бренд realme представил миру свои первые наушники. Они были качественными, грамотно сделаны и обладали хорошим звуком.
Сейчас на дворе 2023 год и компания продолжает создавать достойные наушники по адекватной цене. В этот раз мы рассмотрим пятую версию “прошек”. На бумаге, характеристики realme Buds Air 5 Pro выглядят многообещающе, а как они в деле, узнаем ниже.
Характеристики realme Buds Air 5 Pro
- Модель: realme Buds Air 5 Pro (RMA2120)
- Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, LDAC
- Подключение: Bluetooth 5.3
- Микрофон: есть
- Активное шумоподавление (ANC): есть
- Диапазон частот: от 20 до 40000 Гц
- Чувствительность: 120 дБ
- Аккумулятор: 460 мАч (кейс) с поддержкой быстроя зарядки
- Время работы: 6-7 часов
- Время работы с зарядным кейсом: 40 часов
- Степень защиты: IPX5 (только наушники)
- Цена на момент обзора: 9 800 рублей
Комплектация. Что внутри?
Ничего сверхъестественного в упаковке нет. По-прежнему небольших размеров коробка из плотного картона. Внутри зарядный кабель USB-A – USB-C, две пары дополнительных амбушюр разных размеров и документация.
Внешний вид
Realme Buds Air 5 Pro выпускаются в двух цветах — белом и черном. На обзоре тёмная модель и она выглядит стильно. Кейс выполнен в форме небольшого “камешка” и в тёмном цвете выглядит действительно стильно из-за глянцевой поверхности. Кстати, корпус достаточно маркий, если присматриваться, но благодаря глянцу всё тщательно маскируется.
Сверху на крышке размещается прозрачная вставка с надписью “realme”. Справа от кейса находится физическая кнопка для сопряжения, спереди световой индикатор, а снизу располагается порт USB-C.
Наушники обладают влагозащитой в соответствии со стандартом IPX5, в то время как кейс не обладает подобной защитой. Стандарт подразумевает, что они защищены от водяных брызг под давлением и в теории их можно использовать в душе, но не рекомендуется.
Крышка открывается легко и надёжно фиксируется. Здесь нет люфтов или каких-либо посторонних звуков. Материалы корпуса качественные.
Что по звуку?
В характеристиках realme Buds Air 5 указана низкая задержка звука до 40 миллисекунд, но на деле это не так. Такого можно достичь только на смартфонах realme или других её устройствах. Если попытаться подключиться к другому устройству, то можно получить небольшую задержку, и даже включение опции “Низкая задержка” не всегда помогает. В основном это играет большую роль для гейминга, но для рядового пользователя, чтобы слушать подкасты или музыку — никак.
За звук отвечают 11-мм басовый и 6-мм твиттер излучатели. Ест поддержка SBC и AAC аудиокодеков, а также Hi-Res LDAC.
В процессе тестирования в Яндекс.Музыке и Spotify не использовались встроенные эквалайзеры сервисов. Звук по умолчанию был детализированным и чистым. Это особенно заметно при использовании LDAC + FLAC.
Во время разговоров собеседник слышит четко, но с небольшим гулким звуком. Это обычная проблема всех беспроводных наушников, и пока никто не смог её решить. Тем не менее собеседник понимает, о чем речь, и ему не нужно вслушиваться в тишине.
Всё открывает приложение
Как это обычно бывает, все возможности раскрываются только через приложение. В данном случаи через realme Link.
Что можно делать в приложении?
- Обновлять прошивку;
- Включать/выключать режим прозрачности или шумодав. Тут шумоподавление отрабатывает на 110% и даже немного с перебором. Если как-то не устроят заводские настройки, то всегда можно воспользоваться персонализацией;
- Подключать наушники одновременно сразу к двум устройствам;
- Изменять управление. Настраивать действия на один/два/три тапа;
- Можно изменить звучание и выбрать различные пресеты.
Автономность
Автономность кейса, а следовательно и зарядка наушников, обеспечиваются батареей на 460 мАч. В каждом наушнике установлена батарея на 60 мАч, что достаточно для уверенных 6-7 часов работы на средней громкости (до 70-80%) при включенном шумоподавлении.
Для полной зарядки кейса требуется 1 час 40 минут, а наушников – 20 минут. Это возможно благодаря поддержке быстрой зарядки. Всего за 10 минут каждый наушник может зарядиться на 50%.
Итого
В целом, Realme Buds Air 5 Pro обладают хорошим звуком и тонкими настройками. Есть множество своих фишек с сенсорным управлением, а также агрессивное шумоподавление и поддержка быстрой зарядки.
Присмотреться к ним можно, особенно если вы активно используете продукцию от Realme.
Плюсы
- Управление через приложение на iOS и Android
- Поддержка Hi-Res аудикодека LDAC
- Шумодав и режим прозрачности
- Стильный внешний вид (черная модель)
- Удобное управление
Минусы
- Не для всех ушей будет удобная посадка