Vivo намекает на скорый выход X300 FE в России

В ближайшие недели в России может состояться выход смартфона Vivo X300 FE. Главной особенностью модели станут достойные камеры в компактном корпусе. Соответствующий анонс опубликовало российское подразделение компании.
На опубликованном постере показан смартфон, по блоку камер которого узнается Vivo S50 Pro mini. Он был представлен в декабре прошлого года для внутреннего рынка Китая. Теперь, судя по всему, устройство готовится к выходу на глобальный рынок.
Ранее компания уже использовала похожую схему. Так, Vivo S30 Pro mini в прошлом году вышел на международных рынках под названием Vivo X200 FE. По такой логике S50 Pro mini за пределами Китая получит имя X300 FE.
Ожидается, что новый смартфон появится в продаже в России уже в марте или в начале апреля.
