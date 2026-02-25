Vivo намекает на скорый выход X300 FE в России | The GEEK
close
Новости

Vivo намекает на скорый выход X300 FE в России

Это переименованный Vivo S50 Pro mini.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:16

В ближайшие недели в России может состояться выход смартфона Vivo X300 FE. Главной особенностью модели станут достойные камеры в компактном корпусе. Соответствующий анонс опубликовало российское подразделение компании.

На опубликованном постере показан смартфон, по блоку камер которого узнается Vivo S50 Pro mini. Он был представлен в декабре прошлого года для внутреннего рынка Китая. Теперь, судя по всему, устройство готовится к выходу на глобальный рынок.

Ранее компания уже использовала похожую схему. Так, Vivo S30 Pro mini в прошлом году вышел на международных рынках под названием Vivo X200 FE. По такой логике S50 Pro mini за пределами Китая получит имя X300 FE.

Vivo S50 Pro mini

Ожидается, что новый смартфон появится в продаже в России уже в марте или в начале апреля.

id·220054·20260225_0916
Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch
Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO превращаются в «кирпичи» при обновлении до HyperOS 3
Xiaomi выпустит POCO X8 Pro в стиле Железного человека
Представлен iQOO 15R — игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 5 дешевле 40 000 рублей
Nothing показала дизайн Phone (4a)
Дата глобального запуска Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra объявлена официально
Возможный дизайн Nothing Phone (4a) раскрыл утекший в сеть постер
Источник раскрыл цены на Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra в России
Раскрыты характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max
Android-версия Warframe Mobile вышла в Google Play — скачать можно и в России
Фотонабор для Vivo X300 Pro начали официально продавать в России
AnTuTu назвал самые мощные смартфоны конца 2025 года
Vivo X300 Pro вошел в топ-3 лучших камерофонов по версии DxOMark
Vivo X300 Ultra выйдет на мировой рынок
В России вышел красный Vivo X300 с лимитированным новогодним набором
Vivo S50 и S50 Pro mini получили официальную дату выхода
Vivo S50 и S50 Pro Mini (X300 FE) получили возможную дату выхода
График обновления Ростест-смартфонов Vivo до OriginOS 6 (Android 16)
Vivo X300 в новой расцветке появился в продаже в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  2. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  3. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  4. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  5. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  6. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры
Смотреть все обзоры