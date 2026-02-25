Vivo намекает на скорый выход X300 FE в России

В ближайшие недели в России может состояться выход смартфона Vivo X300 FE. Главной особенностью модели станут достойные камеры в компактном корпусе. Соответствующий анонс опубликовало российское подразделение компании.

На опубликованном постере показан смартфон, по блоку камер которого узнается Vivo S50 Pro mini. Он был представлен в декабре прошлого года для внутреннего рынка Китая. Теперь, судя по всему, устройство готовится к выходу на глобальный рынок.

Ранее компания уже использовала похожую схему. Так, Vivo S30 Pro mini в прошлом году вышел на международных рынках под названием Vivo X200 FE. По такой логике S50 Pro mini за пределами Китая получит имя X300 FE.

Vivo S50 Pro mini

Ожидается, что новый смартфон появится в продаже в России уже в марте или в начале апреля.