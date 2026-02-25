Неанонсированный Vivo X300 FE уже появился в продаже в России

Пока компания Vivo только намекает на скорый официальный запуск смартфона X300 FE в России, устройство уже можно купить в сети DNS.

На сайте ритейлера модель представлена в трёх цветах — чёрном, белом и фиолетовом. Покупателям доступны две версии по объёму памяти: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Vivo X300 FE является переименованным S50 Pro mini, который ранее был представлен в Китае. При выходе в Россию смартфон сохранил все основные характеристики: 6,31-дюймовый экран, аккумулятор на 6500 мАч, тройную камеру 50+50+8 Мп, а также чип Snapdragon 8 Gen 5.

Цены на устройство в DNS составляют: