Обзор HUAWEI FreeClip: стиль не для всех

Казалось, что можно было придумать нового сегодня с беспроводными наушниками? Ведь сейчас они представлены практически на любой вкус и цвет. Хочешь большие — пожалуйста, хочешь затычки, тоже без проблем. Даже наушники с костной проводимостью звука уже давно доступны. И вот на сцену выходит HUAWEI, представляя необычные наушники для стильных и модных — HUAWEI FreeClip. Что это такое, давайте разбираться.

Характеристики HUAWEI FreeClip

Модель: HUAWEI FreeClip (T0017)

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC

Подключение: Bluetooth 5.2

Микрофон: есть

Активное шумоподавление (ANC): нет

Прозрачный режим: нет

Диапазон частот: от 20 до 20000 Гц

Время работы: 8 ч.

Время работы с зарядным кейсом: 36 ч.

Степень защиты: IP54

Цена на момент обзора: 16 990 ₽

Что по стилю?

Начинаем с кейса. Тут он матовый, а значит не будет легко царапаться и при бережном отношении, сохранит свой первозданный вид. Корпус крепкий из качественного пластика. Крышка прилегает плотно, не люфтит и при закрытии издаёт приятные “щелчок.”

Если смотреть на кейс, то никакого подвоха не ждешь, но как только его открываешь, перед тобой раскрывается совершенно необычный дизайн наушников. Каждый наушник состоит из трех частей: первая выполнена в форме шара, вторая — из эластичного коннектора, а третья — в форме фасоли. Сам HUAWEI называет их Acoustic Ball, C-bridge и Comfort Bean.

Шар с динамиком (Acoustic Ball) вставляется непосредственно в ухо. На другом конце находится элемент в форме фасоли (Comfort Bean), снабженный аккумулятором. Все это соединяется эластичным коннектором (C-bridge), вмещающим в себя девять основных проводов, один из которых обладает эффектом “памяти”.

Теперь о самом дизайне наушников. Они выполнены в виде серег-кафф, легко усаживаются в уши и практически не ощущаются. Несмотря на то, что я не являюсь заядлым ценителем высокой моды, не могу не отметить, что они выглядят весьма стильно — что-то вроде пирсинга в стиле киберпанка. С абсолютной уверенностью могу сказать, что они привлекут внимание и вызовут любопытство окружающих.

Как я отметил выше, наушники удобно сидят в ушах за счёт своей эргономики. При этом они не вызывают какого-либо дискомфорта при ношении несколько часов подряд, и бывало так, что я забывал, что нахожусь с наушниками.

Наушники FreeClip относятся к категории унисекс. Вы можете выбрать между фиолетовой или черной версией с серебристыми оттенками

Отсутствие режима прозрачности заменяется открытой конструкцией, которая не закрывает слуховой канал. Чтобы общаться с кем-либо, их не обязательно снимать, а достаточно просто убавить громкость музыки. Такое же использование на улице позволяет слышать приближающийся автомобиль, звук светофора и т.д.

Интересно, что управление наушниками возможно не только с помощью традиционных касаний корпуса, но также и через касания уха.

Приятным дополнением является поддержка мультипоинта, что позволяет одновременно подключать наушники к смартфону и ноутбуку. Функция удобная и полезная.

Звук и микрофон

Начну с того, что форма FreeClip не позволяет обеспечить полную изоляция для воспроизведения низких частот. Это является особенностью всех открытых беспроводных наушников. Тем не менее, несмотря на это, FreeClip отлично воспроизводят звук: высокие и средние частоты детализированы. То же самое относится и к басам, они присутствуют, просто не так сильно «бабахают», как это сделано в затычках.

На улице FreeClip продолжают проявлять свою эффективность. Даже в условиях повышенного окружающего шума, можно легко справиться с этой проблемой, просто прибавив громкость.

Теперь обсудим микрофоны. В наушниках установлены датчики костной проводимости, что позволяет вести беседу даже на шумных улицах. В таких условиях я слышал собеседника отлично, а вот он меня с эффектом “разговор из коробки”. Однако в идеальных условиях встроенные микрофоны отсекают окружающий гул в помещении, и звук становится максимально чистым.

Все настройки HUAWEI FreeClip, как обычно, можно сделать через фирменное приложение Huawei Ai Life для Android и iOS.

Сколько держат заряд?

Я использовал FreeClip, когда шёл за кофе в кафе, тренировался в спортивном зале около двух часов, а также общался во время рабочего созвона с коллегами. В целом, я не знаю, что нужно делать с современными наушниками, чтобы полностью разрядить их до нуля. Возможно, если их вообще не снимать, даже когда принимаешь душ или спишь в них.

Согласно заявлению Huawei, заряда вместе с кейсом должно хватать до 36 часов. Для полной подзарядки с 0 до 100% требуется всего 1 час. Зарядка осуществляется через кабель USB-C или встроенную беспроводную зарядку.

Итого

Однозначно, Huawei FreeClip созданы не для всех. Это нишевый аксессуар для тех, кто предпочитает пробовать всё новое и стильное. Они не обладают регулировкой громкости по касанию и активным шумоподавлением, зато предлагают необычный дизайн и качественный звук.

Если вы любите эксперименты и стремитесь выделяться, то FreeClip созданы именно для вас. В случае, если вы придерживаетесь более классического формата, то лучше присмотреться к FreeBuds Pro 3.

Валентин Снежин Плюсы Необычный внешний вид

Качественная сборка

Отличный звук Недостатки Нет регулировки звука по касанию

Нишевый аксессуар