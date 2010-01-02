Обзор беспроводных наушников Honor TWS Stereo Earbuds: без лишнего шума

Стремление стать владельцем Apple AirPods первого, второго или третьего поколения в народе настолько сильное, что многие готовы покупать дешевые китайские реплики, которые имеют некоторое внешнее сходство с «яблочным» продуктом, а звук в таких гаджетах оставляет желать лучшего.

Что делать, если желание иметь стильные беленькие наушники без проводов непоколебимо? Обратить внимание на девайсы, выпускаемые известными производителями. Уже вскоре покупателям станет доступна новинка Honor True Wireless Stereo Earbuds от компании Huawei, которая внешне максимально повторяет AirPods Pro. Модель обещает стать успешными наушниками, которые гарантировано привлекут внимание тысяч покупателей по всему миру.

Дизайн во имя эргономики

Honor True Wireless Stereo – модель, которая обладает стильным, в тоже время простым дизайном, реализованным в классическом белом цвете. Особого внимания заслуживает эргономика корпуса – наушники хорошо прилегают к ушам, делая прослушивание музыки или разговор максимально удобными и безопасным. Идеальная посадка обеспечена наличием сменных амбушюр, которые покупатель найдет в коробке.

В коробке можно найти сменные амбушюры, провод для зарядки и сами наушники

Модель изготовлена из глянцевого пластика с тактильно приятным покрытием. Такое решение является залогом длительного сохранения первозданного вида, ведь глянец не впитывает загрязнения.

Для переноски и зарядки наушников используется пластиковый кейс с белой глянцевой поверхностью. Крышка оснащена достаточно мощным магнитом – риск потерять «уши» веден к минимуму. Кейс оснащен индикатором, который загорается разными цветами в зависимости от состояния батареи.

Управление для комфорта

Наушники управляются посредством сенсорной панели, которая размещена на корпусе. Чувствительный сенсор распознает и реагирует на заданные команды, но иногда он может их игнорировать. Владельцу доступны следующие опции:

Чтобы поставить музыку на паузу, достаточно сделать два тапа по сенсору;

Для перехода на следующий/предыдущий музыкальный трек нужно удерживать сенсоры в течение 2 секунд;

Для вызова голосового ассистента требуется три быстрых нажатия.

Однако, наушники обладают формой “затычки”. Из-за этого, нажатия иногда приносят не самые приятные ощущения для ушей.

К сожалению, здесь отсутствует функция регулировки громкости – впрочем, это не является критической проблемой, так как ее можно возложить на плечи голосового ассистента посредством соответствующей команды. С друг другом и смартфоном наушники сопрягаются относительно быстро в одно нажатие.

Автономность

При выборе беспроводных наушников покупатели обращают внимание на автономность, ведь от этого показателя зависит длительность взаимодействия с гаджетом. Так, новинка оборудована емкой аккумуляторной батареей, позволяющей слушать музыку без установки «ушей» к зарядному кейсу на протяжении 6 часов. В режиме разговора девайс проживет до 4 часов.

Зарядка происходит с помощью Type-C поэтому особых проблем с подзарядкой не возникает

Зарядный кейс оборудован АКБ, емкости которой достаточно на три полных зарядки, обеспечивающих до 18 часов прослушивания аудио контента.

Функциональные возможности и звук

Фишка модели от китайского бренда заключается не только в удобстве и отсутствии проводов, но и в качестве звука, обеспеченного 7мм драйверами. Согласно заявлению производителя, новинка способна воспроизводить чистый звук с максимально глубоко детализацией, что особенно ощутимо на средних и высоких частот.

Наушники могут похвастаться импедансом в 16 Ом, четырьмя микрофонами, которые поддерживают технологию устранения фоновых шумов. Однако, наушники не получили активного шумоподавления.

В результате стараний разработчиков мы получаем недорогие, продвинутые наушники, которые обещают приятное во всех отношениях мобильное общение, эффектное прослушивание музыки. И все это без помех и шумов. Ведь именно этого вы ждете от беспроводной гарнитуры, не так ли?

Bluetooth 5.0 для стабильного соединения

В True Wireless Stereo Earbuds реализована технология Bluetooth 5.0, необходимая для одновременной синхронизации между устройствами. Модуль пятого поколения обеспечивает оперативное соединение наушников со смартфоном или планшетом, при этом задержка при просмотре видео на видеохостингах отсутствует. После первого подключения гарнитура подключается к устройству в автоматическом режиме при е извлечении из кейса.

Защищены по стандарту IP64

Новинка защищена по стандарту IP64 – наушники не боятся пыли и влаги, а значит пользователь может юзать технику практически в любых условиях. Наушники отлично подойдут для спортивных занятий и туристических походов, скрасят бытовые задачи и станут надежным спутником владельца в любой ситуации.

Что имеем в итоге?

Достойные беспроводные наушники с ценником в 3 тысячи рублей, обладающие качественной сборкой и великолепным дизайном. Аппаратная часть выдает сочный, приятный, близкий к натуральному звуку. Это неплохой вариант для поклонников активного образа жизни и тех, кто шагает в ногу со временем.

Плюсы Качественный корпус

Долгое время работы

Наличие световых индикаторов

Чистый звук в режиме разговора

Поддержка технологии устранения фоновых шумов Минусы Не самое удобное управление

Не всегда реагируют сенсоры